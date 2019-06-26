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Hadımköy'de fabrikada yangın

20 dakika önce

Taylan ERGÜN - İstanbul DHA - HADIMKÖY'de bir fabrikada yangın çıktı.

Hadımköy'de fabrikada yangın, System.String[]

Taylan ERGÜN - İstanbul DHA - HADIMKÖY'de bir fabrikada yangın çıktı.
Hadımköy'de bulunan plastik fabrikasının bahçesinde yangın çıktı. Yangın fabrikanın içine de sıçradı. Yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. İtfaiyenin çalışması sonucu yangın kısmen kontrol altına alındı. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.


Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 03:17 Kaynak: DHA
Hadımköy, Güncel
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