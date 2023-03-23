Molozları 4. kattan aşağıya döken inşaat işçisi, arkadaşını hayattan kopardı - Son Dakika
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Molozları 4. kattan aşağıya döken inşaat işçisi, arkadaşını hayattan kopardı

23.03.2023 12:18

İstanbul Hadımköy'de inşaatta çalışan R.Ö'nün 4'üncü kattan el arabasıyla döktüğü moloz parçaları iş arkadaşının kafasına isabet etti. 45 yaşındaki işçi talihsiz bir şekilde hayatını kaybederken, olaydan sonra panikle kaçan R.Ö ise polis ekiplerince kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Hadımköy'de 7 katlı inşaatın 4'üncü katında temizlik yapan R.Ö, el arabasına doldurduğu molozları inşaattan aşağıya döktü.

İŞ ARKADAŞININ KAFASINA İSABET ETTİ

R.Ö'nün döktüğü molozlar, o sırada inşaatın arsa kısmında çalışan iş arkadaşı Gültekin Işık'ın kafasına isabet etti. Kafasına düşen beton ve moloz yığınları ile ağır yaralanan 45 yaşındaki Gültekin Işık'ın yardımına arkadaşları koştu.

İnşaat işçisinin 4. kattan el arabasıyla döktüğü molozlar iş arkadaşının kafasına isabet etti: 1 ölü

HAYATINI KAYBETTİ

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, yaptıkları ilk kontrolde Gültekin Işık'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Gültekin Işık'ın cenazesi, yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İnşaat işçisinin 4. kattan el arabasıyla döktüğü molozlar iş arkadaşının kafasına isabet etti: 1 ölü

PANİKLE KAÇAN ADAM GÖZALTINA ALINDI

Olaydan sonra panikle kaçan R.Ö ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

Kaynak: DHA
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Son Dakika 3. Sayfa Molozları 4. kattan aşağıya döken inşaat işçisi, arkadaşını hayattan kopardı - Son Dakika


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