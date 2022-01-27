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Hadımköy'de kar nedeniyle yolda bırakılan araçların kaldırılmasıyla trafik açıldı - Son Dakika

Hadımköy'de kar nedeniyle yolda bırakılan araçların kaldırılmasıyla trafik açıldı

27.01.2022 14:24
Hadımköy'de kar nedeniyle yolda bırakılan araçların kaldırılmasıyla trafik açıldı

İstanbul Hadımköy'de kar yağışı dolayısıyla yollarda bırakılan araçların kaldırılmasının ardından bölgedeki trafik normale döndü.

İstanbul Hadımköy'de kar yağışı dolayısıyla yollarda bırakılan araçların kaldırılmasının ardından bölgedeki trafik normale döndü.

Kentte 24 Ocak'ta etkisini artıran kar yağışının ardından Hadımköy Yolu Caddesi gişeler istikameti ile İstanbul Caddesi boyunca sürücüler tarafından yol kenarına bırakılan araçların çoğu, dün başlayan ve bugün de devam eden çalışmayla kaldırıldı.

Karayolları Genel Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin çalışmaları sonucu, kara saplanan ağır vasıta araçlar vinç yardımıyla kurtarıldı.

Bazı sürücüler kendi imkanlarıyla otomobillerinin üzerindeki karı temizleyerek bulunduğu yerden çıkarırken, sürücüsü gelmeyen araçlar ise çekici yardımıyla alındı.

Araçların birçoğunun yoldan kaldırılmasıyla bölgedeki trafik akışı normale döndü. Dün tek şeritten sağlanan ulaşım bugün iki şeritten veriliyor. Bölgedeki araçların tıkaması nedeniyle uzun kuyrukların oluştuğu tünelde de trafik akıcı olarak sağlanmaya başladı.

Belirli noktalarda kalan ve zaman zaman ulaşımda aksamaya neden olan birkaç aracın kaldırılması için çalışmalar devam ediyor.

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İstanbul Caddesi, İstanbul, Ocak, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Hadımköy'de kar nedeniyle yolda bırakılan araçların kaldırılmasıyla trafik açıldı - Son Dakika
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