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Hadımköy'de kaybolan kız kardeşlerin annesi 'Kore' iddialarını yalanladı - Son Dakika

Hadımköy'de kaybolan kız kardeşlerin annesi 'Kore' iddialarını yalanladı

10.08.2021 11:57
Hadımköy'de kaybolan kız kardeşlerin annesi 'Kore' iddialarını yalanladı, System.String[]

Hadımköy'de kaybolduktan bir gün sonra bulunan kızlardan Eslem Tuana ve Efsa Yüksel'in annesi kızlarının Kore'ye gitmeye çalıştığı iddialarını yalanladı.

Hadımköy'de kaybolduktan bir gün sonra bulunan kızlardan Eslem Tuana ve Efsa Yüksel'in annesi kızlarının Kore'ye gitmeye çalıştığı iddialarını yalanladı.

Hadımköy'de kaybolan Eslem Tuana (15) ile Efsa Yüksel (13) ve Nazar Memiş (11) isimli 3 kız çocuğu bir gün sonra bulundu. Kore dizileri izleyen ve müziklerini dinleyen kızların Kore'ye gitmeye çalıştıkları iddia edilirken iki kardeşin annesi o iddiaları yalanladı.

"Kore olayı gerçek değil, arandıklarını bilmiyorlarmış"

Eslem Tuana ve Efsa Yüksel'in annesi Semra Yüksel, "Başına bir şey gelmeden bulundular. Sahile gidip orada eğlenmişler. Tam gelmeye karar vermişler. Orada da sağ olsun polisler aldılar, getirdiler. Çok şükür, görüntüler olmasa belki de bulunamazlardı. Bulan kişiden de Allah razı olsun yine bu çevreden biriymiş. Çocukları bulan kişi, görmüş ve polisi aramış ve o şahısta yine burada oturuyormuş. Çocuklar sahilden başka bir yere gitmemişler. Oralarda gezmişler başka bir yere gitmemişler. Kore olayı gerçek değil. 3 arkadaş öyle bir dolaşmışlar. Çocuklarımın psikolojisi çok iyi Elhamdülillah, hiçbir sıkıntımız yok. Özbekistanlı arkadaşlarının olduğu haberleri de yalan, öyle bir şey de yok. Arandıklarını bilmiyorlarmış, sadece öyle bir dolaşalım demişler. Başka hiçbir şey yok. Kızlarıma kızmadım, kızılır mı onlara. Görüntüler olmasa gerçekten bulunmazlardı. Belki de biz bulamazdık. Polisimizden de Allah razı olsun" diye konuştu. - İSTANBUL

Hadımköy'de kaybolan kız kardeşlerin annesi 'Kore' iddialarını yalanladı

Semra Yüksel, Mevla, Kore, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Hadımköy'de kaybolan kız kardeşlerin annesi 'Kore' iddialarını yalanladı - Son Dakika


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