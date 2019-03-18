Hadımköy'de Kimyasal Fabrikasında Yangın (4) (Havadan Görüntüler)
20 dakika önce
HADIMKÖY'de bir kimyasal fabrikasında yangın çıktı.
HADIMKÖY'de bir kimyasal fabrikasında yangın çıktı. Arnavutköy Hadımköy
'de yapı kimyasalları üreten 3 katlı bir fabrikada saat 09.30 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Fabrikadaki yangına müdahale için birçok ilçeden itfaiye ekibi olay yerine sevkedildi. Yanan fabrikada zaman zaman patlamalar meydana geldiği belirtiliyor. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 11:22 Kaynak: DHA
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