Hadımköy'de Trafik Kazası: 1 Yaralı
13 dakika önce
Ersan SAN / İSTANBUL DHAHadımköy TEM Bağlantı yolunda bir otomobilin minibüse çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
Ersan SAN/ İSTANBUL DHA Hadımköy TEM
Bağlantı yolunda bir otomobilin minibüse çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, saat 16.00 sıralarında Hadımköy TEM bağlantı yolu Beylikdüzü
istikametinde meydana geldi. Seda Yücesoy'un kullandığı 34 BUT 041 plakalı otomobil, trafiğin bir anda yavaşlamasıyla duramayarak önündeki Uğur Sevinç'in kullandığı 34 HS 6614 plakalı minibüse çarptı. Kazada Seda Yücesoy hafif yaralandı. Kaza nedeniyle Beylikdüzü istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, hafif yaralanan Seda Yücesoy ile kontrol amaçlı Uğur Sevinç'i ambulansla hastaneye kaldırdı. Ekiplerin çalışmasının ardından kaza yapan araçların olay yerinden kaldırılmasıyla trafik normale döndü.
Görüntü Dökümü:
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-Olay yerinden görüntüler
-Kaza yapan araçlar
-Ekiplerin çalışmaları
-Oluşan trafik
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 05:13 Kaynak: DHA
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