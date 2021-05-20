Çakarlı maganda davasında müşteki şikayetinden vazgeçti, sanık 8 yıl hapse çarptırıldı - Son Dakika

Çakarlı maganda davasında müşteki şikayetinden vazgeçti, sanık 8 yıl hapse çarptırıldı

20.05.2021 12:09
Çakarlı maganda davasında müşteki şikayetinden vazgeçti, sanık 8 yıl hapse çarptırıldı, System.String[]

Hadımköy'de trafikte tartıştığı Dadaş Aras'ı bıçaklayan çakarlı minibüs sürücüsü Muhammed Enes Uysal'ın yargılandığı dava karara bağlandı.

Hadımköy'de trafikte tartıştığı Dadaş Aras'ı bıçaklayan çakarlı minibüs sürücüsü Muhammed Enes Uysal'ın yargılandığı dava karara bağlandı. Müşteki Dadaş Aras'ın şikayetinden vazgeçtiği davada Uysal, iki ayrı suçtan 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılarak tahliye edildi.

Hadımköy'de trafikte tartıştığı Dadaş Aras'ı 6 yerinden bıçaklayan Muhammed Enes Uysal'ın 40 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada müşteki Dadaş Aras ile avukatı hazır bulundu. Tutuklu sanık Muhammed Enes Uysal ise tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS aracılığıyla bağlandı.

İkinci iddianame davayla birleştirildi

Mahkeme başkanı, sanık Muhammed Enes Uysal hakkında yeni bir iddianame hazırlandığı, iddianamede Uysal'ın 'silahlı yağma' suçundan hapse çarptırılmasının talep edildiğini ve hazırlanan iddianamenin davayla birleştirildiğini kaydetti.

"Böyle bir şeye ihtiyacım yok"

Davayla birleştirilen yeni iddianameye karşı savunma yapan tutuklu sanık Uysal, "Yağma suçunu kabul etmiyorum. Müştekinin aracından herhangi bir para ya da eşya almış değilim. Böyle bir şeye ihtiyacım yoktur. Ailemin maddi durumuna bakılırsa da bu durum görülür" ifadelerini kullandı.

Sanığın ailesi SMA vakfına bağış yapacak, müşteki şikayetinden vazgeçti

Duruşmada beyanda bulunan müşteki Dadaş Aras ise, "Sanığın benim aracımdan para aldığına ilişkin birebir görgüm ve bilgim bulunmamaktadır ancak olay sırasında aracımda 30 bin lira civarında para vardı. Daha sonraki aşamada bu paranın araçta olmadığı ortaya çıkmıştır. Bunun dışında sanığın babaannesi ve dedesi Ramazan Bayramı'nda 3 gün boyunca kapımıza gelip ağladılar. Sanığın yapmış olduğu davranıştan dolayı pişman olduğunu ve özür dilediğini söyledi. Biz de onlar SMA vakfına bağış yapmalarını söyledik. Onlar da bunu kabullendiler. Bu nedenle şahsi şikayetimden vazgeçiyorum" şeklinde konuştu.

Savcılık mütalaasını açıkladı

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanığın 'yağma' suçundan beraatini, müşteki şikayetinden vazgeçtiği için ise 'hakaret' suçundan davanın düşürülmesini talep etti. Savcılık, sanık hakkında 'kasten öldürmeye teşebbüs', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' 'ulaşım araçlarının kaçırılmayı veya alıkonulması' suçların ise önceki celse açıkladığı mütalaası doğrultusunda karar verilmesini istedi.

Davanın karara bağlanmasının öncesinde son sözü sorulan sanık, diyeceği bir şey olmadığını söyledi.

Sanık Muhammed Enes Uysal'ın 'nitelikli yağma' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçlarından beraatine karar veren mahkeme heyeti, 'hakaret' suçundan ise müştekinin şikayetinden vazgeçmesi nedeniyle davanın düşürülmesine hükmetti.

Sanığı 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 7 yıl 6 ay hapse mahkum eden heyet, 'ulaşım araçlarının alıkonulması' suçundan ise 10 ay hapis cezasına çarptırdı.

Sanığın tutuklu kaldığı süre nedeniyle tahliyesine karar veren mahkeme, sanık hakkında haftada bir imza ve yurtdışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmetti.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüpheli Uysal'ın 'kasten öldürmeye teşebbüs etme', 'hakaret', 'kara ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma' ve 'silahla kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçlarından toplamda 11 yıl 3 aydan 25 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti. Şüpheli Uysal hakkında hazırlanan ikinci iddianamede ise, 'silahlı yağma' suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti. - İSTANBUL

Muhammed Enes, Minibüs, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çakarlı maganda davasında müşteki şikayetinden vazgeçti, sanık 8 yıl hapse çarptırıldı - Son Dakika


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