Hadımköy'de Yanan Fabrika Bu Sabah Havadan Görüntülendi
1 saat önce
24 saat önce yangın çıkan fabrikadan hala dumanlar yükseliyor.
24 saat önce yangın çıkan fabrikadan hala dumanlar yükseliyor.
Haber-Kamera: Ersan SAN - Alper KORKMAZ/ İSTANBUL,(DHA)
Hadımköy'de yanan fabrika bu sabah havadan görüntülendi
Hadımköy'de kimya fabrikasında dün sabah 09.30 sıralarında çıkan yangında itfaiyenin çalışmaları hala sürüyor. Yangın sabaha karşı kontrol altına alındı. 1 gün boyuncu yanan fabrika kullanılamaz hale geldi. Fabrikadaki yangının boyutunu bu sabah havadan çekilen görüntüler ortaya çıkardı.
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Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 10:18 Kaynak: DHA
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