Son Dakika Haberleri: Hadımköy'de Yanan Fabrika Bu Sabah Havadan Görüntülendi

Hadımköy'de Yanan Fabrika Bu Sabah Havadan Görüntülendi

1 saat önce

HADIMKÖY'de yanan fabrika bu sabah havadan görüntülendiHadımköy'de kimya fabrikasında dün sabah 09.30 sıralarında çıkan yangında itfaiyenin çalışmaları hala sürüyor.

Hadımköy'de Yanan Fabrika Bu Sabah Havadan Görüntülendi, System.String[]
HADIMKÖY'de yanan fabrika bu sabah havadan görüntülendi

Hadımköy'de kimya fabrikasında dün sabah 09.30 sıralarında çıkan yangında itfaiyenin çalışmaları hala sürüyor. Yangın sabaha karşı kontrol altına alındı. 1 gün boyunca yanan fabrika kullanılamaz hale geldi. Fabrikadaki yangının boyutunu bu sabah havadan çekilen fotoğraflarlortaya çıkardı. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 10:22 Kaynak: DHA

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