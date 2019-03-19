Hadımköy'de Yanan Fabrika Bu Sabah Havadan Görüntülendi
1 saat önce
HADIMKÖY'de yanan fabrika bu sabah havadan görüntülendiHadımköy'de kimya fabrikasında dün sabah 09.30 sıralarında çıkan yangında itfaiyenin çalışmaları hala sürüyor.
HADIMKÖY'de yanan fabrika bu sabah havadan görüntülendi Hadımköy
'de kimya fabrikasında dün sabah 09.30 sıralarında çıkan yangında itfaiyenin çalışmaları hala sürüyor. Yangın sabaha karşı kontrol altına alındı. 1 gün boyunca yanan fabrika kullanılamaz hale geldi. Fabrikadaki yangının boyutunu bu sabah havadan çekilen fotoğraflarlortaya çıkardı. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 10:22 Kaynak: DHA
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