Son Dakika Haberleri: Hadımköy'de Yanan Fabrikada Soğutma Çalışmaları Tamamlandı

Hadımköy'de Yanan Fabrikada Soğutma Çalışmaları Tamamlandı

3 saat önce

Hadımköy'de yanan fabrikada soğutma çalışmaları tamamlandı.

Hadımköy'de yanan fabrikada soğutma çalışmaları tamamlandı.

Hadımköy'deki kimya fabrikasında dün sabah saat 09.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangında soğutma çalışmaları bugün saat 14.00 sıralarında tamamlandı. İtfaiye ekipleri alandan ayrılmaya başlarken yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 03:23 Kaynak: DHA

Sabah, Hadımköy, Güncel
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