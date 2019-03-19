Hadımköy'de Yanan Fabrikada Soğutma Çalışmaları Tamamlandı
3 saat önce
Hadımköy'de yanan fabrikada soğutma çalışmaları tamamlandı.
Hadımköy
'de yanan fabrikada soğutma çalışmaları tamamlandı.
Hadımköy'deki kimya fabrikasında dün sabah saat 09.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangında soğutma çalışmaları bugün saat 14.00 sıralarında tamamlandı. İtfaiye
ekipleri alandan ayrılmaya başlarken yangınla ilgili soruşturma sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 03:23 Kaynak: DHA
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