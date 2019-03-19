Hadımköy'de Yanan Fabrikada Soğutma Çalışmaları Tamamlandı
42 dakika önce
HADIMKÖY'de yanan fabrikada soğutma çalışmaları tamamlandı.
HADIMKÖY'de yanan fabrikada soğutma çalışmaları tamamlandı. Hadımköy
'deki kimya fabrikasında dün sabah saat 09.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangında soğutma çalışmaları bugün saat 14.00 sıralarında tamamlandı. İtfaiye
ekipleri alandan ayrılmaya başlarken yangınla ilgili soruşturma sürüyor. - Bezgin
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 03:28 Kaynak: DHA
Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na Meydan Okudu: İspatla Her Şeyi Bırakırım
Hakkında Soruşturma Açılan Sezai Temelli'den İlk Açıklama Geldi
İstanbul, Dolar Bazında Alım Gücü Düşen Şehirler Arasında Birinci Sırada
Market İşletmecisinin Ateşe Verdiği Cips, Plastik Gibi Yandı