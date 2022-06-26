HADIMKÖY'DE YOLLAR KAÇAK HAFRİYATTAN GEÇİLMEZ OLDU - Son Dakika
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HADIMKÖY'DE YOLLAR KAÇAK HAFRİYATTAN GEÇİLMEZ OLDU

26.06.2022 10:15
HADIMKÖY'DE YOLLAR KAÇAK HAFRİYATTAN GEÇİLMEZ OLDU

HADIMKÖY'de sanayi sitesindeki birçok caddeye kaçak dökülen moloz ve inşaat atıkları nedeniyle hafriyat tepecikleri oluştu.

Ersan SAN - Hami YEŞİLYURT/ - HADIMKÖY'de sanayi sitesindeki birçok caddeye kaçak dökülen moloz ve inşaat atıkları nedeniyle hafriyat tepecikleri oluştu. Bazı noktalarda hafriyat nedeniyle yol tek şeride düştü. Hafriyat havadan görüntülenirken, Belediyede çalışan Eyüp Soysal "Günlük 8-10 araba kadar hafriyat kaldırıyoruz. Bazen 15 araba da olabiliyor. Sanayi bölgesinden döküm yerine gitmek biraz masraflı olduğu için buraya döküp gidiyorlar. Trafik çok tehlikeli oluyor" dedi.

Hadımköy'de çok sayıda fabrikanın faaliyet gösterdiği Atatürk Sanayi Sitesi içerisindeki çoğu caddede hafriyat yığınları oluştu. Gece saatlerinde, kimsenin olmadığı anlarda kaçak dökülen hafriyatın bazı yerlerde yola taştığı görüldü. Kamyonların ve otomobillerin sıklıkla kullandığı yolları tek şeride düşüren kaçak hafriyatlar sürücülere zor anlar yaşattı. Sürücüler kaza yapmaktan korktuklarını söyledi. Arnavutköy Belediyesi ekipleri inşaat atıklarını kaldırmak için çalışma başlattı. Bölgeye dökülen hafriyat drone ile havadan görüntülendi.

"BAZI YOLLAR VAR HİÇ GİREMİYORUZ"

Mehmet Çelik, "Yaptıkları iş çok ayıp. Yüklü arabalarımız geçiyor. Gizli boşaltıp kaçıyorlar. Yaptıkları insanlığa sığmaz. Ben buna karşıyım. Bazı yollar var hiç giremiyoruz. Karşıdan gelen araba süratli geliyor karşıdan da araba geldiğinde bir tehlike olabilir." dedi.

"HER AN KAZA OLABİLİR"Arnavutköy Belediyesinde çalışan Eyüp Soysal "Günlük 8-10 araba kadar kaldırıyoruz hafriyatları. Bazen 15 araba da olabiliyor. Günlük dökülüyor bu sanayi bölgesine. Sanayi bölgesinden döküm yerine gitmek biraz masraflı olduğu için buralara döküp gidiyorlar. Trafik çok tehlikeli oluyor. Çünkü yolun ortasına geliyor. Biz gelip, müdahale etmezsek her an kaza olabilir. Genelde biz bunları yolun kenarlarına kaldırıyoruz. Buradan tamamen kaldırdığımızda alan açılıyor. Tekrar döküyorlar, bu yüzden kenara itiyoruz" Fatih Gürhan "Yolun ortasına döküyorlar. İnsanların duyarlı olması lazım. Her şeyi devletten beklemenin bir anlamı yok. Yolu kirlettikten sonra devlet her kişiye bir tane bekçi mi tutacak?  İnsanların duyarlı olması lazım" dedi.

"20- 30 KAMYON HAFRİYAT DÖKÜYOR"Onur Çakar, "Önlem almak için gerekirse kamera konulacak. Gerekirse her gün bir belediyeden bir ekip olacak burada. Günde hiç yoksa 20- 30 kamyon hafriyat döküyor. Yolda öbek oluştuğu zaman bir taraf çukur oluyor, arabalar esneme yapıyor" dedi.

Görüntü dökümü ---------------------------- -Yol kenarındaki hafriyatlar.-Yola dökülen hafriyat.-Kaçak hafriyat drone görüntüsü.-Nedim Bayhan anons. -Kaçak hafriyatların trafik yarattığı görüntüler.

-Vatandaşlar ile röp görüntüleri.


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Kaynak: DHA

Mustafa Kemal Atatürk, Hadımköy, Eyüp, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel HADIMKÖY'DE YOLLAR KAÇAK HAFRİYATTAN GEÇİLMEZ OLDU - Son Dakika

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