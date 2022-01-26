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HADIMKÖY'DE YOLLARA BIRAKILAN ARAÇLAR NEDENİYLE TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ - Son Dakika

HADIMKÖY'DE YOLLARA BIRAKILAN ARAÇLAR NEDENİYLE TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ

26.01.2022 12:04

ESENYURT Hadımköy'de 2 gün önce kar yağışı sırasında yollara bırakılıp hala alınmayan araçlar nedeniyle trafik güçlükle ilerliyor.

ESENYURT Hadımköy'de 2 gün önce kar yağışı sırasında yollara bırakılıp hala alınmayan araçlar nedeniyle trafik güçlükle ilerliyor.

İstanbul'da hafta sonu başlayan kar yağışı pazartesi akşam saatlerinden itibaren etkisini artırarak devam etti. Yolların kapanması nedeniyle mahsur kalan sürücüler araçlarını terk etti. Kar yağışının etkisini yitirmesiyle beraber bazı sürücüler araçlarını kurtarırken bazı sürücüler araçlarını bulundukları yerden kaldırmadı. Yolda bırakılıp alınmayan araçlar nedeniyle Hadımköy yolundan trafik sıkışıklığı meydana geldi. 4 saattir yolda olduklarını söyleyen sürücüler biran önce yolun açılmasını bekliyor. 4 saattir yolda olduğunu belirten Ahmet Yılmaz, 'Kar yağmıyor ama yollar yine de açılmıyor. Stop ettik bekliyoruz" dedi.

Çalışmaların yetersiz olduğunu söyleyen Selim Altın, '14 saattir yoldayım. Arabaya idrarımı yapmak zorunda kaldım. Bu nasıl çalışma anlamadık. Dünyada bir tek Türkiye'ye mi kar yağıyor. Diğer ülkelerde bu sorun nasıl çözülüyor örnek almalıyız. Şu saat oldu hala yolu açamıyorlar" diye konuştu.

HADIMKÖY'DE YOLLARA BIRAKILAN ARAÇLAR NEDENİYLE TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ
HADIMKÖY'DE YOLLARA BIRAKILAN ARAÇLAR NEDENİYLE TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ
HADIMKÖY'DE YOLLARA BIRAKILAN ARAÇLAR NEDENİYLE TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ
HADIMKÖY'DE YOLLARA BIRAKILAN ARAÇLAR NEDENİYLE TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ
HADIMKÖY'DE YOLLARA BIRAKILAN ARAÇLAR NEDENİYLE TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ
HADIMKÖY'DE YOLLARA BIRAKILAN ARAÇLAR NEDENİYLE TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ
HADIMKÖY'DE YOLLARA BIRAKILAN ARAÇLAR NEDENİYLE TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ

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Pazartesi, İstanbul, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel HADIMKÖY'DE YOLLARA BIRAKILAN ARAÇLAR NEDENİYLE TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: HADIMKÖY'DE YOLLARA BIRAKILAN ARAÇLAR NEDENİYLE TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ - Son Dakika
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