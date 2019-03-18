Hadımköy'deki Fabrika Yangını Havadan Görüntülendi
1 saat önce
Hadımköy'deki fabrika yangını havadan görüntülendiİSTANBUL - Hadımköy'de bir fabrikada yangın çıktı.
Hadımköy
'deki fabrika yangını havadan görüntülendi
İSTANBUL - Hadımköy'de bir fabrikada yangın çıktı. Kimyasal maddelerin bulunduğu öğrenilen fabrikadaki yangın için olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 10:51 Kaynak: İHA
Hadımköy'de 3 Katlı Fabrikada Yangın! Patlama Sesleri Duyuldu
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