Son Dakika Haberleri: Hadımköy'deki Fabrika Yangını Havadan Görüntülendi

Hadımköy'deki Fabrika Yangını Havadan Görüntülendi

1 saat önce

Hadımköy'deki fabrika yangını havadan görüntülendiİSTANBUL - Hadımköy'de bir fabrikada yangın çıktı.

Hadımköy'deki fabrika yangını havadan görüntülendi

İSTANBUL - Hadımköy'de bir fabrikada yangın çıktı. Kimyasal maddelerin bulunduğu öğrenilen fabrikadaki yangın için olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 10:51 Kaynak: İHA

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