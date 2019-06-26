- Hadımköy'deki fabrika yangını havadan görüntülendi
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- Hadımköy'deki fabrika yangını havadan görüntülendiİSTANBUL - Hadımköy Atatürk Sanayi Sitesi içinde plastik imalatı yapan fabrikada çıkan yangın havadan görüntülendi.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 04:21 Kaynak: İHA
- Hadımköy
'deki fabrika yangını havadan görüntülendi
İSTANBUL - Hadımköy Atatürk Sanayi Sitesi içinde plastik imalatı yapan fabrikada çıkan yangın havadan görüntülendi.
Edinilen bilgiye göre, Hadımköy Atatürk Sanayi Sitesi içindeki plastik imalatı yapan bir fabrikada yangın çıktı. Henüz bilinmeyen bir sebepten çıkan yangın çevrede paniğe neden oldu. Fabrikayı alevlerin sardığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi. ekiplerin kısa sürede kontrol altına aldığı yangın havadan görüntülendi.
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