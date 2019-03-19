Son Dakika Haberleri: Hadımköy'deki Fabrika Yangınında Soğutma Çalışmalar Sürüyor

Hadımköy'deki Fabrika Yangınında Soğutma Çalışmalar Sürüyor

1 saat önce

hadımköy'de dün sabah saatlerinde başlayan fabrika yangınında itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürüyor.

Hadımköy'deki Fabrika Yangınında Soğutma Çalışmalar Sürüyor, System.String[]


hadımköy'de dün sabah saatlerinde başlayan fabrika yangınında itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürüyor. 

Yangın dün sabah saat 09.30 sıralarında başlamıştı. Yapı kimyasal maddelerini üreten ve fabrikada henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında içerideki patlayıcı ve yanıcı maddeler nedeniyle itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almakta güçlük çekmişti. Dün sabah 09.30'dan bu yana çalışma yürüten itfaiye ekiplerinin çalışmaları bu sabahta devam etti. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürerken, fabrikada büyük maddi zararın meydana geldiği, binanın çatısının ise büyük bölümünde çökme olduğu görüldü.  

Görüntü dökümü:

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-Gece yapılan çalışmalardan detay

-İtfaiye ekiplerinin çalışmaları

-Fabrikadan görüntüler

-Diğer detaylar

19.03.2019 - 08.00Haber Kodu : 190319017

19.03.2019 - 07.08 Haber Kodu : 190319015 - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 08:09 Kaynak: DHA

Sabah, İtfaiye, Güncel
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