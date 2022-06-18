Hadımlı Kayalıkları kaya tırmanışı tutkunlarının rotasına girdi - Son Dakika
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Hadımlı Kayalıkları kaya tırmanışı tutkunlarının rotasına girdi

18.06.2022 11:44

Iğdır'da çok sayıda kaya parçasının oluşturduğu Hadımlı Kayalıkları, kaya tırmanışı meraklıları başta olmak üzere doğa sporcularını ağırlıyor.

Iğdır'da çok sayıda kaya parçasının oluşturduğu Hadımlı Kayalıkları, kaya tırmanışı meraklıları başta olmak üzere doğa sporcularını ağırlıyor.

Tuzluca ilçesine bağlı Hadımlı köyü yakınlarındaki Hadımlı Kayalıkları'nın bulunduğu bölgede, çevresindeki otların yeşermesiyle ayrı bir güzelliğe bürünen dağlarda yükselmiş çok sayıda dik kayalar bulunuyor.

En küçüğü 2 metre, en büyüğü ise 70 metre yüksekliğe ulaşan irili ufaklı kayalıkların bulunduğu alanda birçok vadi ve kanyon da yer alıyor.

Son günlerde günübirlik kaya tırmanışı, teknik ve yarı teknik tırmanış yapan sporcuların rotasına giren kayalıklar, fotoğraf tutkunları ve yürüyüş yapmak isteyen doğa severlerin dikkatini çekiyor.

Iğdır Fotoğraf Gezi Kültür ve Doğa Kulübü (FGD) Başkanı Muhammed Akkuş, AA muhabirine, Hadımlı köyü ve civarındaki kayalıkların bölgenin zenginlikleri arasında yer aldığını söyledi.

Bu alanın henüz yeterince üne kavuşmasa da gezi listelerinde yer aldığını anlatan Akkuş, "Bölgenin tanıtımı için yaptığımız çalışmalarda, Hadımlı köyündeki kayalık alan ve uçurumlar da yer alıyor. Bölge coğrafi yapısı nedeniyle zaten çok ilgi çeken bir yer, bu güzellikleri doğaya ilgi duyan herkesin mutlaka görmeli." dedi.

Zirve Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü sporcularından Abbas Şurgun da "Tuzluca ilçesinde bir dağ tırmanışı etkinli yapmak için geldik, doğasına, bitki örtüsüne hakikaten hayran kaldık. Hafta sonlarını doğada geçirmek isteyen doğaseverleri buraya davet ediyorum." diye konuştu.

Hadımlı Kayalıkları'nın zorlu doğa sporlarının yanı sıra yürüyüş ve doğa gezisine de imkan sunduğunu aktaran Şurgun, şunları söyledi:

"Tuzluca ilçesi Iğdır'ın ilçeleri arasında gerçekten de saklı cennet. Buranın tabiatı, doğası, havası, bitkisi çok güzel, insanı çeken bir yapısı var. Arkadaşlarımızla hafta sonumuzu burada geçiriyoruz. Buraya gelerek hem doğadan kopmamış hem de sporumuzu yapmış oluyoruz. Herkesi bu güzellikleri keşfetmeye bekliyoruz."

Hadımlı Kayalıkları, doğaseverlerin tırmanışı ve bölgenin doğal güzellikleri AA muhabirince FPV dron ile görüntülendi.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hadımlı Kayalıkları kaya tırmanışı tutkunlarının rotasına girdi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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