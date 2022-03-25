Hadis Veritabanı Projesi tanıtıldı - Son Dakika

Meridyen Derneği Hadis ve Siyer Araştırmaları Merkezince yürütülen Hadis Veritabanı Projesi'nin tanıtımı yapıldı.

Üsküdar Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda Hadis Veritabanı Projesi'nin tanıtım filmi gösterildi.

Etkinlikte ber konuşma yapan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, anlamlı ve özel bir çalışmanın yürütüldüğüne dikkati çekerek, projenin büyük ihtiyacı karşılayacağını söyledi.

Çam, Özbekistan'da bulunan İmam Buhari'nin türbesine yaptığı ziyaretin kendisini çok etkilediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Çok duygulanmıştım. 16 yaşında annesiyle birlikte hac ziyaretinden sonra müsaade istemesi ve bir ömür boyunca o diyar senin bu diyar benim misali... Buhari, bizlerin çok kolaylıkla istifade edebileceği büyük bir altyapıyı hazırlamış ve milyarlarca Müslüman'ın hizmetine sunmuştu. Gerçekten insanlığın ihtiyaç duyduğu, büyük acıların, büyük felaketlerin olduğu bir coğrafyada ve geçmişten gelen medeniyet yürüyüşümüzde ve Efendimiz Hazreti Muhammed'in yolundan giderken hem kendimizin istifade edebileceği hem de ihtiyaç duyulan bir çalışma. Bir sivil toplum hareketi olarak akademisyenlerimizle birlikte böyle bir çalışmadan dolayı emeği geçenlere ayrı ayrı teşekkür ediyorum."

İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş da Müslümanlar için Kur'an-ı Kerim ve Peygamber sünnetinin önemine işaret ederek, "Hazreti Mevlana, Hazreti Muhammed'in ayağının tozu olduğunu ifade ediyor. Bu topraklara mührünü vurmuş büyük ariflerden birisi. Bu toprakları mayalayan büyüklerin ifadeleri bunlar. Bu kültüre, bu anlayışa, alemlere rahmet olarak gönderilmiş Yüce Peygambere bağlılık.. O büyükler bir toz zerresi kadar da olsa madem ki kişi sevdiğiyle beraber, ona dair bir aidiyetin temennisi içerisinde olmuşlar." ifadelerini kullandı.

"267 bin rivayetin taranabileceği bir yapı olacak"

Meridyen Derneği Başkanı Melike Koç da AA muhabirine, Hadis ve Siyer Araştırmaları Merkezi'ni 2016 yılında kurduklarını anımsattı.

Akademik sahada ve alana ilgi duyanlarca dijital platformda hadis araması yapılabilecek bir başvuru merkezi ihtiyacı olduğuna vurgu yapan Koç, "Hadis adı altında dolaşan rivayetleri görünce sıradan bir kullanıcı bile bir kaynağa başvurmak istiyor. Bu hadis midir? Tamamı nedir? Neye bağlam olarak söylenmiştir? Sıradan kullanıcının hadisi araştırmak adına başvuracağı uzmanlarımızın da akademik çalışmalarında bir başvuru kaynağı olarak kullanabileceği bir platform olmasını hedefledik." diye konuştu.

Koç, sivil toplumla akademik iş birliğine inandıklarının altını çizerek, şöyle dedi:

"Prof. Dr. Yavuz Ünal hocanın başkanlığında Türkiye'nin her yerinden 100'e yakın akademisyenle çalışılmış bir program. 33 temel kaynağın yani İslam klasik hadis literatürlerinin tamamının 267 bin rivayetin taranabileceği bir yapı olacak. Hadislerin hepsinin yeniden tercüme edildiği bir proje. Efendimizden kalan bu mirasa sahip çıkmamız lazım. O nedenle hadislerin Türkçeye tercümesi çok kıymetli. Akademisyenler için de kendilerine dosyalar açabilecekleri, özel çalışma dosyası oluşturabilecekleri, kendilerine bir kütüphane oluşturabilecekleri özel bir kullanımı var. İlerleyen süreçte buradaki hadisleri İngilizceye de çevirebiliriz. Hayallerimiz var, çünkü İslam'ın vahyin ilk muhatabı ve ilk uygulayıcısı Peygamber Efendimiz. Biz onun hayatını ne kadar doğru anlar ve uygularsak istikametimiz de o kadar doğru olacaktır."

Her biri alanında uzman onlarca ismin 6 yıl süren çalışmaları sonucu ortaya çıkan Hadis Veritabanı Projesi'nin yürütücüleri Prof. Dr. Yavuz Ünal ve Prof. Dr. Bekir Kuzudişli, sistemin amacını, kapsamını ve işleyişini anlattı.

Hadis alanında çalışan araştırmacı ve akademisyenlerin yanı sıra alana ilgi duyan tüm internet kullanıcılarının istifade etmesi amacıyla hayata geçirilen projeyle "güvenilir ve donanımlı dijital kaynak" ihtiyacını gidermek amaçlanıyor.

Hadis Veritabanı Projesi'ne "https://www.hadisveritabani.info" adresinden ulaşılabiliyor.

Etkinlik, müzisyen Sedat Anar'ın mini dinletisiyle sona erdi.