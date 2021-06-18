Yaklaşık iki yıldır aşk yaşayan ve nikah masasına oturması beklenen Hadise- Kaan Yıldırım çiftinden kötü haber geldi.

Yollarını ayırma kararı alan ikili, sosyal medyada birbirlerini sildi.

AYRILIK SONRASI SÜRRİZ SİNGLE

Ayrılık haberinin ardından Hadise'den yeni single geldi. Hadise'nin 'Hay Hay' isimli single'ın zamanlaması haliyle manidar bulundu.

"YOK BÖYLE BİR ACI"

Her bitişin ardından yenilmiş hissetse de tekrar ayağa kalkıp yoluna devam eden bir kadının ayrılık hikayesini anlatan şarkıda geçen, "Yok böyle bir acı, varsa verin ilacı susayım. İçime içime dökülen gözyaşımı kurutayım. Çok canım acısa da giriliyor yeni yola, hazırım" sözleri Kaan Yıldırım'a gönderme olarak yorumlandı.

"Hay Hay" Şarkı Sözleri

Yok böyle bir acı, varsa verin ilacı susayım

İçime içime dökülen gözyaşımı kurutayım, kurutayım

Çok canım acısa da giriliyor yeni yola, hazırım

Geliyor gelmekte olan, sanırım sona yakınım, yakınım

Hay hay, hadi ayıralım yolları, bay bay

Nasıl unuturuz o günleri say say

Şimdi tamam ama sonrasında hep vay, ki ne vay

Hay hay, hadi ayıralım yolları, bay bay

Nasıl unuturuz o günleri say say

Şimdi tamam ama sonrasında hep vay, hep vay

İkimiz de bir aşkla tutuştuk

O zamanlar özeldi

Ne değişti de her şeyi sustuk?

Konuşulsa yeterdi

Bu hikayeyi en başa sarsak

Sonumuz değişir mi?

İyi geldi mi bize bunu yapmak?

Nasıl böyle güzel mi?

Hay hay, hadi ayıralım yolları, bay bay

Nasıl unuturuz o günleri say say

Şimdi tamam ama sonrasında hep vay, ki ne vay

Hay hay, hadi ayıralım yolları, bay bay

Nasıl unuturuz o günleri say say

Şimdi tamam ama sonrasında hep vay, hep vay

İkimiz de bir aşkla tutuştuk

O zamanlar özeldi

Ne değişti de her şeyi sustuk?

Konuşulsa yeterdi

Bu hikayeyi en başa sarsak

Sonumuz değişir mi?

İyi geldi mi bize bunu yapmak?

Nasıl böyle güzel mi?

İkimiz de bir aşkla tutuştuk

O zamanlar özeldi

Ne değişti de her şeyi sustuk?

Konuşulsa yeterdi

Bu hikayeyi en başa sarsak

Sonumuz değişir mi?

İyi geldi mi bize bunu yapmak?

Nasıl böyle güzel mi?