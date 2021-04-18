Orkun Ün'ün Hürriyet Kelebek'te yer alan yazısı;

Dün Hürriyet'in ortaya çıkardığı Reza Zarrab ile Hadise ilişkisi magazin gündemine damgasını vurdu. Bence yılın magazin olayı budur... Daha çok konuşulacak ve yeni detaylar ortaya çıkmaya devam edeceğe benziyor. İşte o detaylardan bazılarını bugün benden duyun istedim... Herkes merak ediyor, Ebru Gündeş, eşi ile yakın arkadaşı Hadise'nin bu ilişkisini nereden öğrendi diye soruyor. İki ismin yaşadığı yasak aşkı ortaya çıkaran bir 'falcı'... Reza Zarrab, Ebru Gündeş ve Hadise'nin yıllardır falına bakan biri var. O kadın bir gün Reza Zarrab'ın davetiyle fal bakmak için Miami'ye gidiyor. ve o son gidişinde Zarrab'ın evinde 'Hadise' ile karşılaşıyor. Olan bitenden kimseye bahsetmemesi isteniyor ama gizemli falcı İstanbul'a döner dönmez Ebru Gündeş tarafından 'sıkıştırılıyor'. Ebru Gündeş'in ısrarlarına dayanamayan falcı her şeyi anlatıyor ve Hadise ile Reza Zarrab ilişkisinden böylece Ebru Gündeş emin oluyor. Gündeş mahkemeye verdiği dilekçede, eşinin ilişki yaşadığı kadınlardan birini kendisinin de yakından tanıdığını belirtmişti. Buraya dikkat...

Ebru Gündeş isim vermiyor ama 'ima' ediyor. Çünkü Hadise ile Gündeş'in dostlukları çok eskiye dayanıyor. Hem eşi hem de arkadaşı tarafından aldatılan Ebru Gündeş'in canını sıkan bir başka durum ise kızı Alara'nın Hadise hayranlığı. Reza Zarrab ile Ebru Gündeş'in birlikte yaşadıkları eve sık sık girip çıkan Hadise, Alara'nın doğum günlerine de katılıyor, hatta o özel günlerde Alara Hadise şarkılarının çalınmasını istiyordu. Hadise, ilişki yaşadığı Kaan Yıldırım ile geçtiğimiz aylarda ayrılık kararı almış, bunu da sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla açıklamıştı. O ayrılık kısa sürdü. O kısa süre içinde bizlerde, 'kıskançlık krizi aralarını bozdu, evlilik isteği ikiliyi ayırdı' gibi iddiaları yazmıştık. Ama öyle değilmiş... O ayrılığın nedeni Hadise'nin bir süredir görüşmediği Zarrab ile yaptığı telefon görüşmeleriymiş. İstanbul ile Miami arasında yapılan o görüşmelerden Kaan Yıldırım'ın haberi olunca iki isim ciddi bir kavgaya tutuşup yolları ayırma kararı almışlar.

Hülya Açıkgöz'ün 'ima'lı paylaşımı

Hadise'nin bir dönem menajerliğini yapan ama sonrasında olaylı bir şekilde ayrıldığı ablası Hülya Açıkgöz geçtiğimiz ekim ayında bir açıklama yapıp "Ben konuşursam Hadise Türkiye'ye adım atamaz. Vergiden bile çalan herkesten çalmayı bilir" demişti. Hayli imalı bu sözler kimse tarafından o dönem anlaşılmadı. Ama iddia o ki abla Açıkgöz, uzun zamandır bu yasak ilişkiden haberdardı. Bu mesajı da o yüzden paylaştı.

Zarrab'dan Hadise'ye Bentley

Boşanma davası uzar mı, uzarsa bunlar Ebru Gündeş tarafından açıklanır mı, bilmiyorum ama Zarrab ile Hadise arasında bir de pahalı hediye mevzusu var. Öyle tektaş, kolye, elbise vesaire değil. Görüştükleri dönemde Zarrab, Hadise için kesenin ağzını açıyor ve yaklaşık 5 milyon Türk lirası değerinde 'Bentley' marka bir otomobil hediye ediyor. Hadise, o arabayı Türkiye'ye hiç getirmedi. Belçika'da bıraktı. Oraya gittiği zaman kullanmaya devam ediyor.

Kadın, kadının...

Hep diyorduk kadın kadının kurdudur diye. Bunun en tatsız örneklerinden biri Ebru ve Hadise olayı oldu. Kadının kadına yaptığı büyük bir kötülük bu... Bırakın halen evli olmalarını, arkadaşının eski eşi bile olsa yapılmayacak bir şey bu. Aşk mı? Aşkınız batsın. Para hırsı mı? Olmaz olsun. Macera mı? Hadi oradan.