Hadise'yi gözetlerken yakalandı

Şarkıcı Hadise'nin başı hayranı Tarık D. ile dertte. Oturduğu siteye defalarca gelerek Hadise'yi rahatsız ettiği için hakkında uzaklaştırma kararı verilen Tarık D., bu kez şarkıcıyı gözetlerken yakalandı. Hadise, uzlaşmayı reddedince şüpheli hakkında bir yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Sabah'tan Dilek Yaman Demir'in haberine göre; Oturduğu siteye defalarca gelerek Hadise'yi rahatsız ettiği için hakkında uzaklaştırma kararı verilen Tarık D., bu kez şarkıcıyı gözetlerken yakalandı. Hadise, uzlaşmayı reddedince şüpheli hakkında bir yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Tarık D., ocak ayında Hadise'nin oturduğu siteye gelip güvenlik görevlilerine sanatçıyı sordu. İstediği cevabı alamayan genç adam, gecenin ilerleyen saatlerinde yeniden siteye geldi. Güvenlik görevlileri durumu Hadise'ye bildirdi ama sanatçı olayı önemsemedi. Tarık D., ertesi gün yeniden sitenin önüne gelip aracıyla kapıyı gözetlemeye başlayınca işin rengi değişti. Durumun ciddiyetini fark eden şarkıcı, şahıstan şikayetçi oldu. Bu arada İstanbul Aile Mahkemesi de Tarık D.'nin bir ay süreyle Hadise'ye yaklaşmamasına karar verdi. Başsavcılık ise yaptığı soruşturmayı tamamladı. Hadise, kendisini gözetleyen şahısla uzlaşma teklifini reddedince şüpheli hakkında üç aydan bir yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

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