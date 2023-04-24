Hadise'nin mesajlarını ifşa ettiği iddia edilen gazeteciye 9 yıl hapis cezası istemi! - Son Dakika
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Hadise'nin mesajlarını ifşa ettiği iddia edilen gazeteciye 9 yıl hapis cezası istemi!

24.04.2023 11:26

Şarkıcı Hadise'nin Reza Zarrab'la olan mesajlaşmalarının yayınlandığı iddia edilen gazeteci hakkında soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, şüphelinin 2 suçtan toplamda 9 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Şarkıcı Hadise'nin Reza Zarrab'la arasında olduğu öne sürülen mesajların ekran görüntüsünü ve Hadise'ye ait bilgilerin yer aldığı uçak biletine ait görseli internet haber sitesinde olduğu gibi yayınladığı iddia edilen gazeteci Yaşar Ç. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Müşteki avukatının şikayet dilekçesine yer verilen iddianamede, söz konusu internet haber sitesinde müşteki Hadise Açıkgöz ile Reza Zarrab arasında olduğu iddia edilen mesajların ekran görüntüsünün ve müştekiye ait bilgilerin yer aldığı uçak biletine ait görselin yer aldığının görüldüğü aktarıldı.

TARAFLARIN ÜNLÜ, KONUNUN DA GÜNCEL OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Şüpheli Yaşar Ç.'nin ifadesine yer verilen iddianamede, 35 yıldır magazin gazeteciliğini yaptığını, söz konusu mesaj içerikleri ve uçak bilgilerinin ilk olarak sosyal medya üzerinden sahte bir hesap tarafından kendisine gönderildiğini, doğruluğunu teyit etmek için Hadise'nin menajerini aradığını ancak müsait olmadığı için teyit etme fırsatının olmadığını söylediği kaydedildi. Şüphelinin ifadesinde, haberde gerçeğe aykırı herhangi bir isnat veya ifade yer almadığını, tarafların ünlü ve konunun güncel olması nedeniyle kamu yararı olduğunu düşünerek haber yaptığını söylediği aktarıldı.

Şarkıcı Hadise'nin mesajlarını ifşa ettiği iddia edilen gazeteciye 9 yıla kadar hapis cezası talebi

9 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Hazırlanan iddianamede, şüpheli Yaşar Ç.'nin söz konusu mesaj içeriklerinin ekran görüntüsünü sitede olduğu gibi yayınladığı, sadece taraflar arasında olan ve yazılı haberleşme niteliğinde olan mesajların herkesin görebileceği ve erişebileceği internet ortamında yayınlanması nedeniyle 'kişiler arasındaki haberleşmenin gizliliğini alenen ifşa etmek' suçunun yasal unsurlarının oluştuğu belirtildi. Hazırlanan iddianamede şüpheli Yaşar Ç.'nin 'kişiler arasındaki haberleşmenin gizliliğini alenen ifşa etmek' ve 'kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak' suçlarından toplamda 4 yıldan 9 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Şüphelinin yargılanmasına önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.

Şarkıcı Hadise'nin mesajlarını ifşa ettiği iddia edilen gazeteciye 9 yıla kadar hapis cezası talebi
Kaynak: İHA
YORUMLAR (1)
  • ibrahim celik: Birde utanmadan 35 yildir gazeteciyim diyor demekki 35 yildir hep boyle gizli sakli haber yaptın Cevap Yaz 9 49 Yayından Kaldır
500
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Hadise, 3. Sayfa, Magazin, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hadise'nin mesajlarını ifşa ettiği iddia edilen gazeteciye 9 yıl hapis cezası istemi! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hadise'nin mesajlarını ifşa ettiği iddia edilen gazeteciye 9 yıl hapis cezası istemi! - Son Dakika
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