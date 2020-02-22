Hadise, aşk yaşadığı Kaan Yıldırım'ın köpeğiyle çektiği fotoğrafını Instagram'dan sildi - Son Dakika
Son Dakika Magazin Hadise, aşk yaşadığı Kaan Yıldırım'ın köpeğiyle çektiği fotoğrafını Instagram'dan sildi - Son Dakika Magazin

Hadise, aşk yaşadığı Kaan Yıldırım'ın köpeğiyle çektiği fotoğrafını Instagram'dan sildi

12 dakika önce

Kaan Yıldırım'ın köpeğiyle fotoğrafını paylaşarak oyuncuyla aşk yaşadığı ilan eden Hadise, flaş bir hamle yaparak köpekle çektirdiği fotoğrafı Instagram hesabından sildi.

Hadise, aşk yaşadığı Kaan Yıldırım'ın köpeğiyle çektiği fotoğrafını Instagram'dan sildi, System.String[]

Ünlü şarkıcı Hadise, geçtiğimiz haftalarda yakışıklı oyuncu Kaan Yıldırım'ın köpeğiyle fotoğraf paylaşarak yaşadığı aşkı ilan etti. Günlerdir özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Hadise'nin ilişkisinden sürpriz bir gelişme yaşandı.

HADİSE AŞKINI İLAN ETTİ

Instagram hesabından bir köpekle paylaşım yapan Hadise'nin fotoğrafındaki köpek detayı yeni aşkını ele verdi. Hadise'nin pijamalı şekilde poz verdiği fotoğraftaki köpeğin yakışıklı oyuncu Kaan Yıldırım'a ait olduğu ortaya çıktı. İlişkisi hakkında bir açıklama yapmayan Hadise, geçtiğimiz günler de Yıldırım'ın köpeğiyle yeni bir fotoğrafını paylaşarak aşkının devam ettiğini göstermişti.

FOTOĞRAFINI SİLDİ

Ancak Hadise'den ilginç bir hamle geldi. Hadise, Kaan Yıldırım'ın köpeği ile olan karesini sosyal medya hesabı üzerinden sildi. Bu durum akıllara çiftin arasına kara kedi mi girdi düşüncesini getirirken, başka iddialara göre de Kaan Yıldırım'ın Hadise'nin ilişkilerini açık etmesinden dolayı ona kızgın olduğu söylentilerine neden oldu.

İşte Hadise'nin sildiği fotoğraf

Hadise'nin Instagram hesabından paylaştığı cesur pozlarına beğeni yağdı

Kendi adını taşıyan siteyi almak için ablasına dava açan Hadise, kaybedince sinirlerine hakim olamadı

Aşk yaşamaya başlayan Hadise ve Kaan Yıldırım'ın aileleri tanıştı

Hadise, yaptığı paylaşımla Kaan Yıldırım ile ilişkisini bir kez daha gözler önüne serdi

Aşk yaşamaya başlayan Hadise ve Kaan Yıldırım aynı evde yaşamaya başladı

Magazin gündemini sarsan iddia: Hadise ile oyuncu Kaan Yıldırım aşk yaşıyor

Bora Füzesi, Instagram, Hadise, Magazin, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 02:56 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

A Spor spikeri Setenay Cankat'ın görevine son verildi
Şarkıcı Mr. Jade, son klibindeki imajıyla George Clooney'e benzetildi Kötü günleri geride bıraktı! Arda Kural setlere geri döndü

Son Dakika Haberleri
15:06 Defne Samyeli, kameramanın ayağını ezdi
14:56 Hadise, aşk yaşadığı Kaan Yıldırım'ın köpeğiyle çektiği fotoğrafını Instagram'dan sildi
14:35 Haktan, Bursa'da sahneye çıktı
14:29 Şarkıcı Mr. Jade, son klibindeki imajıyla George Clooney'e benzetildi
14:20 Radyo D'den Suriye'ye yardım köprüsü!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2020 15:09:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Hadise, aşk yaşadığı Kaan Yıldırım'ın köpeğiyle çektiği fotoğrafını Instagram'dan sildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]