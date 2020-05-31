Hadise, Belçika'ya 'uçarak' gidecek

Pandemi sürecinde yurtdışı uçuşları iptal edildiği için Belçika'daki ailesinin yanına gidemeyen ünlü şarkıcı, ailesine duyduğu özlemi geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabında da dile getirmişti. Hadise, yasakların kaldırılmasının ardından ilk iş olarak annesiyle babasının yanına gideceğini söyledi. THY'nin dış hat seferleri 10 Haziran'da başlayacak.