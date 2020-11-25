Hadise coronaviruse yakalandı - Son Dakika

Hadise coronaviruse yakalandı

25.11.2020 11:25
Hadise coronaviruse yakalandı, System.String[]

Günaydın'ın haberine göre Hadise, koronavirüse yakalandı.

Günaydın'ın haberine göre Hadise, koronavirüse yakalandı. Bir süredir sevgilisi Kaan Yıldırım ile yaşayan şarkıcı, testi pozitif çıkınca kendi evine geçti.

Kanal D ekranlarında yayınlanan Hekimoğlu dizisinin başrol oyuncusu Kaan Yıldırım ile aşk yaşayan ve bu zamana kadar hiç görüntü vermeyen Hadise, dünyayı etkisi altına alan koronavirüse yakalandı.

KARANTİNAYA GİRDİ

Sabah'ta yer alan habere göre, salgın nedeniyle sahne çalışmalarına ara veren şarkıcı, tüm vaktini sevgilisi Kaan Yıldırım ile birlikte geçiriyordu. Geçtiğimiz günlerde kendisinden şüphelenerek test yaptıran şarkıcı sonucu öğrenince İstinye'deki Residence'da kendisini karantinaya aldı.

Şarkıcının sağlık durumu belirsizliğini korurken sosyal medya hesabından da herhangi bir paylaşım yapmadı.

Hadise coronaviruse yakalandı

Bora Füzesi, Hekimoğlu, Kanal D, Hadise, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Hadise coronaviruse yakalandı - Son Dakika Magazin


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