Hadise'den ayrılan Kaan Yıldırım, Ebru Gündeş iddialarını cevapladı

Ünlü şarkıcı Hadise ve oyuncu Kaan Yıldırım'ın aşklarını noktalamaları magazin gündemine bomba gibi düştü. Geçtiğimiz haftalarda sevgilisinin adını koluna kazıtan Hadise'nin dövmesi, ilişkinin iyi gittiği şeklinde yorumlanırken, son gelen ayrılık haber büyük şaşkınlığa neden oldu.

AYRILIK HAKKINDA ÇEŞİTLİ İDDİALAR

Uzun zamandır Reza Zarrab ile yasak aşk iddialarıyla gündeme gelen Hadise'nin, Kaan Yıldırım'la yaşadığı büyük aşk sona erdi ama dedikoduların ardı arkası kesilmedi. Kimileri Hadise'nin yeni şarkısının reklamını yapmak için bu yola başvurduğunu söylese de bu ayrılıkta Yıldırım'ın ailesinin de baskı yaptığı konuşulmuştu.

PERDE ARKASINDA GÜNDEŞ VAR İDDİASI

Önceki gün ise Beyaz Magazin'de yer alan iddiaya göre bu ilişkinin bitmesinin perde arkasında Ebru Gündeş vardı. İddialara göre Kaan Yıldırım çıkan haberlerin detayları öğrenmek için Ebru Gündeş'i aradı. Gündeş'in tüm detayları Kaan Yıldırım ile paylaşması üzerine Yıldırım, Hadise ile olan birlikteliğini noktaladı. Kaan Yıldırım, gündeme bomba gibi düşen bu iddiayı yalanladı.

SESSİZLİĞİNİ İLK DEFA BOZDU

Ünlü oyuncu, "Benim 3'üncü bir şahısla ilişkim hakkında muhatap olmam söz konusu olamaz. Bizim ilişkimizin başkalarıyla hiçbir zaman ilgisi olmadı. Bu konunun buralara çekilmesi son derece rahatsız edici. Biz Hadise ile güzel bir ilişki yaşadık ancak geldiğimiz noktada ortak aldığımız kararla, karşılıklı sevgi ve saygı çerçevesinde dostça yollarımızı ayırdık" ifadelerini kullandı.

YILDIRIM'A GÖNDERME OLARAK YORUMLANDI

Ayrılık haberinin ardından Hadise'den yeni single geldi. Hadise'nin 'Hay Hay' isimli single'ın zamanlaması haliyle manidar bulundu. Her bitişin ardından yenilmiş hissetse de tekrar ayağa kalkıp yoluna devam eden bir kadının ayrılık hikayesini anlatan şarkıda geçen, "Yok böyle bir acı, varsa verin ilacı susayım. İçime içime dökülen gözyaşımı kurutayım. Çok canım acısa da giriliyor yeni yola, hazırım" sözleri Kaan Yıldırım'a gönderme olarak yorumlandı.