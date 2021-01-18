Hadise'den flaş Kaan Yıldırım açıklaması! Sessizliğini bu sözlerle bozdu

Snob Magazin'in haberine göre;& ; Hadise'ye yıllar önce yaptığı 'Sosyal medyadan sevgili paylaşmam' çıkışı hatırlatıldı.& ;





Yıllar önce kurduğu bu cümleden ötürü pişmanlık duyduğunu ifade eden Hadise, "Büyük konuşmamak lazım. Hepimiz insanız. 2020'de hangimizin psikolojisi yerindeydi? Kadınlar duygularını çok yoğun yaşıyor. Hemcinslerim benim ne demek istediğimi anlayacaktır. Şimdi çok mutluyuz." dedi.



