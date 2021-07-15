Hadise ile aşk yaşadığı öne sürülen Mehmet Dinçerler: Ben konuşamam istediğinizi yazın

Geçtiğimiz günlerde yeni şarkısını çıkaran Hadise, özel hayatıyla konuşulmaya devam ediyor. Oyuncu Kaan Yıldırım ile yollarını ayıran şarkıcı, kısa bir süre sonra genç iş adamı Mehmet Dinçerler ile yakınlaştı. Önceki kız kardeşi ile Nişantaşı'nda görüntülenen Dinçerler ise özel hayatıyla ilgili sessiz kalmayı tercih etti.

"AŞK HAYATIMLA İLGİLİ KONUŞMAK İSTEMİYORUM"

Muhabirleri "Yanımdaki kız kardeşim. Lütfen yanlış bir şey yazmayın" diye uyaran işadamı, Hadise'yle aşk yaşadığı haberleri hakkında ise yorum yapmaktan çekinerek "Aşk hayatımla ilgili konuşmak istemiyorum. Ben bir şey söyleyemem. Siz istediğiniz gibi yazın" dedi.

Hadise'nin yeni sevgilisi Mehmet Dinçerler'in gençlik fotoğrafı olay oldu