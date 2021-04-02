Hadise ile aşk yaşayan Kaan Yıldırım'ın annesi Seyhan Yıldırım harekete geçti: Evi boşaltın oğlum evleniyor - Son Dakika

Hadise ile aşk yaşayan Kaan Yıldırım'ın annesi Seyhan Yıldırım harekete geçti: Evi boşaltın oğlum evleniyor

02.04.2021 08:40
Hadise ile aşk yaşayan Kaan Yıldırım'ın annesi Seyhan Yıldırım harekete geçti: Evi boşaltın oğlum evleniyor, System.String[]

Hadise ve Kaan Yıldırım'ın ilişkilerine bir şans daha verdikten sonra önümüzdeki yaz nikah masasına oturmak için hazırlıklara başladığını şubat başında yazmıştım hatırlarsanız... Şimdi somut bir adım daha atıldı!

Hadise ve Kaan Yıldırım'ın ilişkilerine bir şans daha verdikten sonra önümüzdeki yaz nikah masasına oturmak için hazırlıklara başladığını şubat başında yazmıştım hatırlarsanız... Şimdi somut bir adım daha atıldı! Aldığım duyumlara göre çift, yakında evlenecek ve sonra Kaan Yıldırım'a ait Beykoz Konakları'ndaki evde oturacakmış.

Kaan Yıldırım, bir süredir Ulus'taki Savoy Sitesi'nde yine kendisine ait evde oturuyordu. Evlilik kararı aldıktan sonra Hadise'nin de İstinye'deki evinden çok Ulus'ta sevgilisinin yanında kaldığı biliniyor. Ulus'taki evi çok seven Hadise'nin evlendikten sonra da burada yaşamak isteyebileceği söyleniyordu. Karşı yakaya, Beykoz'a geçmek istemeyen güzel şarkıcının, evi ve bahçesini gördükten sonra fikrinin değiştiği iddia ediliyor. Beykoz Konakları'ndaki eve bayılan Hadise'nin kararından sonra anne Seyhan Yıldırım hemen harekete geçerek, evdeki kiracıya kontratın artık yenilenmeyeceğini bildirmiş. Kiracıyla konuşan Seyhan Hanım, oğlunun evleneceğini söyleyerek, kiracının kontrat süresi bittikten sonra evi boşaltmasını rica etmiş.

Seyhan Yıldırım

Bennu Gerede'den vegan moda

Ünlü fotoğraf sanatçısı Bennu Gerede, kendi moda markasını yarattı. "God Bless The Cow" isimli marka, tamamen vegan, sürdürülebilir ve ekolojik. Kendisi de vegan olan Gerede, aynı adı taşıyan markasıyla daha önce dekoratif yastıklar üretmişti. Bu kez tamamen moda tasarımı yapan ünlü fotoğrafçı, ilk olarak dönemin ruhuna uyup pijama üretti. Vegan ipek denilen cuprodan üretilen tasarımların modelliğini ise Bennu Gerede'nin oğlu Miro Gerede Erkaya yaptı.

Yaza damga vuracak bir şarkı geliyor

İstanbul gece eğlencesinin ünlü isimlerinden Mert Davran, yeni teklisiyle yaza damga vuracağa benziyor! Daha önce "İkimize Benzer" ve "Şölen" isimli şarkılarını yayınlayan Davran, bu kez "Yalanmış" ile mekanları sallayacak. Uzun süren sessizliğini, bestesi Serdar Arslan'a ait, sözlerini Ayla Çelik ve Şebnem Sungur'un yazdığı, aranjesini Serkan Ölçer'in yaptığı "Yalanmış" ile bozan Mert Davran, oldukça heyecanlı. Günlerce süren stüdyo çalışmalarından sonra şarkısını dinleyiciyle buluşturan genç şarkıcıyı ben de tebrik ediyorum...

Hadise ile aşk yaşayan Kaan Yıldırım'ın annesi Seyhan Yıldırım harekete geçti: Evi boşaltın oğlum evleniyor

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Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Hadise ile aşk yaşayan Kaan Yıldırım'ın annesi Seyhan Yıldırım harekete geçti: Evi boşaltın oğlum evleniyor - Son Dakika Magazin


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