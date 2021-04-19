Hadise ile Kaan Yıldırım ayrıldı mı?

1 yılı aşkın süredir oyuncu Kaan Yıldırım ile aşk yaşayan Hadise'nin adı yasak aşk iddiasına karıştı. Şarkıcının arkadaşı Ebru Gündeş'in 11 yıllık eşi Reza Zarrab ile geçtiğimiz yıllarda birliktelik yaşadığı ileri sürüldü.

"HUKUKİ YOLLARA BAŞVURACAĞIM"

Magazin gündemine bomba gibi düşen iddia hakkında açıklama yapan Hadise "Güne hakkımda çıkan inanılmaz iftiralarla başladım. Bugüne kadar karşılaştığım tüm hakaretler, aşağılamalar, iftiralara karşı sabırla ve empatiyle yaklaşmaya çalıştım ama bu kadar uzun boylu değil. Kimse benim namusumu, şerefimi lekeleyemez. Avukatım Hakan Öncel aracılığı ile tüm hukuki yollarla bu mübarek ramazan gününde bana bunu yaşatanlara hesabını soracağım" ifadelerini kullandı.

Hadise'nin bu paylaşımını sevgilisi Kaan Yıldırım da paylaşarak, sevgilisinin yanında olduğunu göstermişti.

AYRILDILAR MI?

Ancak bugün sürpriz bir gelişme yaşandı. Kaan Yıldırım, Hadise'yi Instagram'dan takip etmeyi bıraktı. İkilinin bu hamlesi ayrıldıkları yönünde yorumlandı. Yıldırım'ın ortaya atılan iddialardan büyük rahatsızlık duyduğu öne sürüldü.

Taraflardan ayrılık iddiasıyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.