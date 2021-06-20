Hadise, Kaan Yıldırım'ın eşyalarını şoförüyle yolladı!

Ayrıldılar, barıştılar derken, Hadise ve Kaan Yıldırım arapsaçına dönen ilişkilerine son noktayı koydu. Hadise, Yıldırım'ın tüm eşyalarını topladı, şoförüne verip oyuncuya yolladı. Şarkıcı, ayrıldığı sevgilisinin tüm izlerini evinden sildi.

EVİNDEN TAŞINACAK

Hadise ayrıca taşınma kararı aldı. Şarkıcı, ev adresi deşifre olunca yüksek güvenlikli siteleri araştırmaya başladı. Hadise bir dönem takıntılı hayranı nedeniyle sıkıntılı günler yaşamış, olay mahkemeye de taşınmıştı.

Hadise biten ilişkisinden sonra evinde "temizlik" yaptı, Kaan Yıldırım'a dair ne varsa hepsini hayatından çıkardı.