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Hadise'nin ablası Hülya Açıkgöz icralık oldu
6 saat önce
Açıkgöz icra takibine itiraz edince takip durdu.
Açıkgöz icra takibine itiraz edince takip durdu. Takibin durması üzerine itirazın iptali istemiyle İstanbul Tüketici Mahkemesi'ne 34 bin 135 bin liralık dava açan banka, ayrıca Hülya Açıkgöz'ün icra inkar tazminatına çarptırılmasını istedi.
Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 08:16
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