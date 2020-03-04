Hadise'nin ablası Hülya Açıkgöz icralık oldu

Açıkgöz icra takibine itiraz edince takip durdu. Takibin durması üzerine itirazın iptali istemiyle İstanbul Tüketici Mahkemesi'ne 34 bin 135 bin liralık dava açan banka, ayrıca Hülya Açıkgöz'ün icra inkar tazminatına çarptırılmasını istedi.