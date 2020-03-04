Hadise'nin ablası Hülya Açıkgöz icralık oldu - Son Dakika
Son Dakika Magazin Hadise'nin ablası Hülya Açıkgöz icralık oldu - Son Dakika Magazin

Hadise'nin ablası Hülya Açıkgöz icralık oldu

6 saat önce

Açıkgöz icra takibine itiraz edince takip durdu.

Hadise'nin ablası Hülya Açıkgöz icralık oldu, System.String[]

Açıkgöz icra takibine itiraz edince takip durdu. Takibin durması üzerine itirazın iptali istemiyle İstanbul Tüketici Mahkemesi'ne 34 bin 135 bin liralık dava açan banka, ayrıca Hülya Açıkgöz'ün icra inkar tazminatına çarptırılmasını istedi.

Hülya Açıkgöz, İstanbul, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 08:16 
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