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Hadise'nin aile ziyaretine koronavirüs engeli
34 dakika önce
Ünlü şarkıcı, hastalık korkusu yüzünden Belçika'da yaşayan ailesini ziyaret etme planlarını da erteledi.
Ünlü şarkıcı, hastalık korkusu yüzünden Belçika'da yaşayan ailesini ziyaret etme planlarını da erteledi. Bağışıklık sistemini güçlendirmek isteyen ve diyetisyeninin tavsiyesiyle özel bir kür uygulamaya başlayan Hadise, spora da ağırlık verdi.
Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 07:56
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