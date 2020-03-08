Hadise'nin aile ziyaretine koronavirüs engeli - Son Dakika
Son Dakika Magazin Hadise'nin aile ziyaretine koronavirüs engeli - Son Dakika Magazin

Hadise'nin aile ziyaretine koronavirüs engeli

34 dakika önce

Ünlü şarkıcı, hastalık korkusu yüzünden Belçika'da yaşayan ailesini ziyaret etme planlarını da erteledi.

Hadise'nin aile ziyaretine koronavirüs engeli, System.String[]

Ünlü şarkıcı, hastalık korkusu yüzünden Belçika'da yaşayan ailesini ziyaret etme planlarını da erteledi. Bağışıklık sistemini güçlendirmek isteyen ve diyetisyeninin tavsiyesiyle özel bir kür uygulamaya başlayan Hadise, spora da ağırlık verdi.

Diyetisyen, Belçika, Hadise, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 07:56 
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