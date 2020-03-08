Hadise'nin aile ziyaretine koronavirüs engeli

Ünlü şarkıcı, hastalık korkusu yüzünden Belçika'da yaşayan ailesini ziyaret etme planlarını da erteledi. Bağışıklık sistemini güçlendirmek isteyen ve diyetisyeninin tavsiyesiyle özel bir kür uygulamaya başlayan Hadise, spora da ağırlık verdi.