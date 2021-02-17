Hadise'nin 'aşk' yazılı dövmesi takipçilerinin dikkatiyle ortaya çıktı

Kaan Yıldırım ile yaşadığı inişli çıkışlı ilişkisi gündemden düşmeyen Hadise, paylaşımıyla takipçilerinin dikkatinden çıkamadı. Ünlü şarkıcı vücuduna yaptırdığı birbirinden farklı anlamları olan dövmelerine bir yenisini daha ekledi.

TAKİPÇİLERİNDE MERAK UYANDIRDI

Sosyal medya hesabı Instagram üzerinden paylaştığı fotoğrafta ayağına, "Aşk" yazılı dövme yaptırdığı görülen Hadise'nin, dövmeyi kim için yaptırdığı takipçileri arasında merak konusu oluşturdu. Ünlü şarkıcının ayrıca, Latince olarak ensesine "Kendi kanatlarıyla uçan kız", sırtına "Bana yön verilmez, ben veririm", beline ise "Zor durumdakilerle gönül birliği yapan iyi kalpli insan" şeklinde dövmeleri de bulunuyor.

'YILIN EN İYİ ÇİFTİ' SEÇİLMİŞLERDİ

Hadise ile Kaan Yıldırım çifti, Best FM tarafından düzenlenen 'Yılın En İyi Çifti' anketinden birinci çıkmıştı. Yaklaşık yedi bin kişinin oy kullandığı ankette ikili, Beren Saat- Kenan Doğulu, Gülşen- Ozan Çolakoğlu ve Demet Özdemir- Oğuzhan Koç çiftlerini geride bırakarak, liderliğe oturmuştu.