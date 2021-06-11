Hadise'nin başı dertte! Saplantılı hayranı yüzünden karakolluk oldu

Son günlerde özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Hadise'nin saplantılı hayranıyla başının dertte olduğu ortaya çıktı. Tarık Ü. adlı kişi, 11 Mart günü şarkıcının oturduğu siteye gelip güvenlik görevlilerine Hadise'yi sordu. İstediği cevabı alamayan genç adam, gecenin ilerleyen saatlerinde yeniden siteye geldi. Güvenlik görevlileri durumu Hadise'ye bildirdi.

KARAKOLA GİDEREK ŞİKAYETÇİ OLDU

Sabah'ta yer alan habere göre, Hadise, görevlilerin anlattıklarını ilk başlarda önemsemedi. Ancak Tarık Ü., ertesi gün yeniden sitenin önüne gelip kapıyı gözetlemeye başladı. Durumun ciddiyetini fark eden şarkıcı, karakola giderek şikayetçi oldu. Genç adam hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.