Hadise'nin çocuk özlemi!

Hafta sonu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 'ndeki bir otelde sahne alan Hadise, konserinde yaptığı açıklamayla dikkat çekti. Güzel şarkıcı konseri sırasında seyircilere içini döktü Açıklaması

"BEN DAHA EVLENEMEDİM"

Kaan Yıldırım 'dan ayrıldıktan kısa bir süre sonra gönlünü iş insanı Mehmet Dinçerler'e kaptıran Hadise, aşkını oldu dizgin yaşıyor.

Cinnet getirip babasının boğazını kesti! Ablasına itiraf etti: Babamı bıçakladım, git bak ölmüş mü

Türkiye'nin festivali TEKNOFEST başladı! Ziyaretçileri birçok sürpriz ve etkinlik bekliyor

Erdoğan'ın da bulunacağı BM toplantısına katılıyor! Brezilya Devlet Başkanı, aşısız olduğu için pizzasını sokakta yedi