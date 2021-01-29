Hadise'nin sapık paniği! Gece yarısı evine geldi...

Şarkıcının Emniyet'e ve İstanbul Aile Mahkemesi'ne sunduğu dilekçeye göre olay 19 Ocak'ta gece saat 00.05 sıralarında yaşandı. Turizmci olduğu öğrenilen Tarık D., İstinye'deki siteye gelerek güvenlik görevlilerine kendisini Hadise'nin davet ettiğini söyledi.

HADİSE'Yİ GÖRMEK İSTEDİĞİNİ SÖYLEDİ

Tarık D.'nin hareketlerinden şüphelenen görevliler, Hadise'nin bu adreste ikamet etmediğini söyleyerek onu gönderdi. Tarık D. aynı günün öğle saatlerinde yeniden sitenin önüne gelip Hadise'yi görmek istediğini söyledi. Bunun üzerine Hadise Emniyet'e giderek şikayetçi oldu.

UZAKLAŞTIRMA KARARI VERİLDİ

Hadise ifadesinde "Bu olayın daha önce beni rahatsız ettiği için davacı olduğum Ümit S. ile bağlantılı olduğunu düşünüyorum" dedi. Şikayet üzerine ifade veren Tarık D. ise "Hadise'den imza almak istedim. Ümit S. adlı kişiyi tanımam" diye konuştu. İstanbul Aile Mahkemesi, Tarık D.'nin 1 ay süreyle Hadise'ye yaklaşmamasına karar verdi. Tarık D. karara aykırı davranırsa 3 günden 10 güne kadar zorlama hapsine tabi tutulacak.