Hadise, O Ses Türkiye'den ayrıldı! Acun Ilıcalı, Gülşen'le görüşüyor - Son Dakika

Hadise, O Ses Türkiye'den ayrıldı! Acun Ilıcalı, Gülşen'le görüşüyor

24.05.2021 16:08
Hadise, O Ses Türkiye'den ayrıldı! Acun Ilıcalı, Gülşen'le görüşüyor, System.String[]

Son zamanlarda adı Reza Zarrab ile aşk dedikodularına karışan ve zor günler yaşayan Hadise'ye bir darbe de Acun Ilıcalı'dan geldi. Yeni sezonda Ebru Gündeş'i kadroya almayı düşünen Ilıcalı, Hadise'nin yerine ise Gülşen'i ekibe dahil etmek istiyor.

Reza Zarrab ile aşk yaşadığı iddiaları sonrası Ebru Gündeş ile arası açılan Hadise'nin O Ses Türkiye'den ayrılacağı ortaya çıkmıştı. Uzun yıllardır yarışmada jüri koltuğunda oturan Hadise'nin yerine kimin geleceği merak konusuydu.

ACUN ILICALI, GÜLŞEN İLE GÖRÜŞÜYOR

Magazin kulislerinde dolaşan iddiaya göre; Acun Ilıcalı'nın Hadise'nin yerine Gülşen ile görüştüğü öne sürüldü. Gülşen'in de Ebru Gündeş, Beyaz ve Murat Boz'lu jürinin dördüncü ismi olmaya sıcak baktığı öğrenildi.

Hadise, O Ses Türkiye'den ayrıldı! Acun Ilıcalı, Gülşen'le görüşüyor

HADİSE, İDDİALARA ATEŞ PÜSKÜRMÜŞTÜ

Öte yandan Hadise, Reza Zarrab ile aşk yaşadığı yönünde çıkan iddialarla ilgili şu açıklamayı yapmıştı: "Güne hakkımda çıkan inanılmaz iftiralarla başladım. Bugüne kadar karşılaştığım tüm hakaretler, aşağılamalar, iftiralara karşı sabırla ve empatiyle yaklaşmaya çalıştım ama bu kadar uzun boylu değil. Kimse benim namusumu, şerefimi lekeleyemez. Avukatım Hakan Öncel aracılığı ile tüm hukuki yollarla bu mübarek ramazan gününde bana bunu yaşatanlara hesabını soracağım."

SEVGİLİSİ DE DESTEK VERMİŞTİ

Oyuncu Kaan Yıldırım da Hadise'nin açıklama metnini kendi Instagram hesabından yayınlayarak sevgilisinin yanında olduğunu belli etmişti.

Hadise, O Ses Türkiye'den ayrıldı! Acun Ilıcalı, Gülşen'le görüşüyor
Hadise, O Ses Türkiye'den ayrıldı! Acun Ilıcalı, Gülşen'le görüşüyor

Acun Ilıcalı, Ebru Gündeş, Gülşen, Hadise, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Hadise, O Ses Türkiye'den ayrıldı! Acun Ilıcalı, Gülşen'le görüşüyor - Son Dakika Magazin


YORUMLAR (4)
  • İzlemiyom ama iyi olmuşşş: Belçika için şarkı yarışmasına katılmak için ayrılmış sandıydımdımdımm Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Selami: ÇOK İSABETLİ OLMUŞ BİRİSİ LOVE YOU DESE DÖNÜYOR DU KOMIKTI VE HİÇ Bİ SES EĞİTİMİDE YOKTU BENCE DONANIMLI BİRİNİ BULURSA BAŞARI KAYDEDİLEBİLİR Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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