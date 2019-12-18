Hadise, O Ses Türkiye yarışmacısına verdiği sözü tuttu - Son Dakika
Son Dakika Magazin Hadise, O Ses Türkiye yarışmacısına verdiği sözü tuttu - Son Dakika Magazin

Hadise, O Ses Türkiye yarışmacısına verdiği sözü tuttu

6 saat önce

Şarkıcı Hadise, verdiği sözü tutarak geride bıraktığımız haftalarda Safi Ocak'ın singleını çıkardı ve bunu sosyal medya hesabından duyurdu.

Hadise, O Ses Türkiye yarışmacısına verdiği sözü tuttu, System.String[]

Şarkıcı Hadise, verdiği sözü tutarak geride bıraktığımız haftalarda Safi Ocak'ın singleını çıkardı ve bunu sosyal medya hesabından duyurdu. Genç şarkıcının stüdyo masraflarını karşılayan Hadise bununla da yetinmeyerek Safi Ocak'ı O Ses Türkiye programında ağırladı.

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Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 11:37 
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