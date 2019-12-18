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Hadise, O Ses Türkiye yarışmacısına verdiği sözü tuttu
6 saat önce
Şarkıcı Hadise, verdiği sözü tutarak geride bıraktığımız haftalarda Safi Ocak'ın singleını çıkardı ve bunu sosyal medya hesabından duyurdu.
Şarkıcı Hadise, verdiği sözü tutarak geride bıraktığımız haftalarda Safi Ocak'ın singleını çıkardı ve bunu sosyal medya hesabından duyurdu. Genç şarkıcının stüdyo masraflarını karşılayan Hadise bununla da yetinmeyerek Safi Ocak'ı O Ses Türkiye programında ağırladı.
Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 11:37
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