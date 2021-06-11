Hadise, uzun süredir aradığı aşkı oyuncu Kaan Yıldırım'da buldu. Geçtiğimiz yıl kısa bir ayrılık yaşayan çift, ilişkilerine yeniden şans vermişti.
SOSYAL MEDYA ÖDÜLÜ ALDI
Yıldırım ile nikah masasına oturacağı söylenen ünlü şarkıcı, önceki gün 'Sosyal Medyayı En İyi Kullanan Kadın Müzik Sanatçısı' ödülü kazandı.
Ödülü ile birlikte verdiği pozu sosyal medya hesabından paylaşan Hadise'nin Kaan Yıldırım'ı bileğine kazıttığı ortaya çıktı.
Ünlü şarkıcının "h&k" şeklindeki dövmesi dikkatlerden kaçmadı.
Son Dakika › Magazin › Hadise öyle bir dövme yaptırdı ki.. Görenler şaştı kaldı! - Son Dakika Magazin