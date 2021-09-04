Beyaz TV ekranlarında yayınlanan "Söylemezsem Olmaz" programının yorumcularından Deniz Akkaya, ünlü şarkıcı Hadise hakkında magazin gündemine bomba gibi düşen bir iddia ortaya attı.
Hadise hakkında duyduğu iddiayı canlı yayında anlatan Deniz Akkaya, "Reza Zarrab'la ilişkisi hamile kaldığı için bitti" dedi. Programdaki diğer yorumculardan Seren Serengil ise "Kaan Yıldırım ile ilişkisi de bu sebeple bitti" yorumunu yaptı.
Bu iddia sonrası gözlerin çevrildiği Hadise'den konuyla ilgili ilk yorum geldi. Sosyal medya hesabından İngilizce bir video paylaşarak "Söylemezsem Olmaz" programını hedef alan Hadise, kendisi hakkında çıkan dedikodulara ağır ithamlarla göndermede bulundu.
Hadise'nin paylaşımında şu ifadeler yer aldı: "Bir aptal, konuştuğu zaman dikkatlice dinleyin. Çünkü bir aptal konuşurken onu dinlemek önemlidir. Çünkü onun ne yapacağını bilmek, ne yapmayacağını bilmek kadar önemlidir."
Son Dakika › Magazin › Hadise, 'Reza Zarrab'dan hamile kaldı' iddialarına video paylaşarak yanıt verdi: Bir aptal, konuştuğu zaman dikkatlice dinleyin - Son Dakika Magazin