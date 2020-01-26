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Hadise saçını boyatmak için Belçika'ya gidiyor
6 saat önce
Boya ve kesim işlemlerini yalnızca Belçika'daki kuaförüne yaptıran ünlü şarkıcı, geçen hafta da saçını boyatmak için 1 günlüğüne ülkeye uçtu.
Boya ve kesim işlemlerini yalnızca Belçika'daki kuaförüne yaptıran ünlü şarkıcı, geçen hafta da saçını boyatmak için 1 günlüğüne ülkeye uçtu. Hadise, kuafördeki işleri bittikten hemen sonra İstanbul'a döndü.
Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 10:07
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