Hadise saçını boyatmak için Belçika'ya gidiyor - Son Dakika
Son Dakika Magazin Hadise saçını boyatmak için Belçika'ya gidiyor - Son Dakika Magazin

Hadise saçını boyatmak için Belçika'ya gidiyor

6 saat önce

Boya ve kesim işlemlerini yalnızca Belçika'daki kuaförüne yaptıran ünlü şarkıcı, geçen hafta da saçını boyatmak için 1 günlüğüne ülkeye uçtu.

Hadise saçını boyatmak için Belçika'ya gidiyor, System.String[]

Boya ve kesim işlemlerini yalnızca Belçika'daki kuaförüne yaptıran ünlü şarkıcı, geçen hafta da saçını boyatmak için 1 günlüğüne ülkeye uçtu. Hadise, kuafördeki işleri bittikten hemen sonra İstanbul'a döndü.

İstanbul, Belçika, Hadise, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 10:07 
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