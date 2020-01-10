Hadise, Tülin Şahin'in kızına şarkı söyledi - Son Dakika
Son Dakika Magazin Hadise, Tülin Şahin'in kızına şarkı söyledi - Son Dakika Magazin

Hadise, Tülin Şahin'in kızına şarkı söyledi

6 saat önce

Şahin ve Hadise'nin, I Love You Baby şarkısını Siena Leyla'ya söylerken çekilen görüntüleri sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Hadise, Tülin Şahin'in kızına şarkı söyledi, System.String[]

Şahin ve Hadise'nin, I Love You Baby şarkısını Siena Leyla'ya söylerken çekilen görüntüleri sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Hadise, Siena, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 11:27 
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