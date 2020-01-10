Son Dakika › Magazin › Hadise, Tülin Şahin'in kızına şarkı söyledi - Son Dakika Magazin
Hadise, Tülin Şahin'in kızına şarkı söyledi
6 saat önce
Şahin ve Hadise'nin, I Love You Baby şarkısını Siena Leyla'ya söylerken çekilen görüntüleri sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Şahin ve Hadise'nin, I Love You Baby şarkısını Siena Leyla'ya söylerken çekilen görüntüleri sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 11:27
Son Dakika Sosyal medyanın yeni gözdesi Viktoria Odintcava, bikinili paylaşımlarıyla Instagram'ı salladı Hatice, ayna karşısındaki pozlarıyla sosyal medyada alay konusu oldu Ömür Gedik, yırtılan pantolonunu çeken gazetecilere sert çıktı Beren Saat, aldığı onur ödülünü İstanbul Üniversitesi öğrencilerine adadı