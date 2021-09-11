Hadise, uzaklaştırma kararı aldırdığı saplantılı hayranını kendisini gözetlerken yakalayınca soluğu mahkemede aldı

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Şarkıcı Hadise'nin başı bir kez daha saplantılı hayranı Tarık D. ile derde girdi. Oturduğu siteye defalarca gelerek Hadise'yi rahatsız ettiği için hakkında uzaklaştırma kararı verilen Tarık D., bu kez şarkıcıyı gözetlerken yakalandı.

GÖREVLİLERE HADİSE'Yİ SORDU

Sabah'tan Dilek Yaman Demir'in haberine göre; Oturduğu siteye defalarca gelerek Hadise'yi rahatsız ettiği için hakkında uzaklaştırma kararı verilen Tarık D., bu kez şarkıcıyı gözetlerken yakalandı. Hadise, uzlaşmayı reddedince şüpheli hakkında bir yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Tarık D., ocak ayında Hadise'nin oturduğu siteye gelip güvenlik görevlilerine sanatçıyı sordu. İstediği cevabı alamayan genç adam, gecenin ilerleyen saatlerinde yeniden siteye geldi.

1 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Güvenlik görevlileri durumu Hadise'ye bildirdi ama sanatçı olayı önemsemedi. Tarık D., ertesi gün yeniden sitenin önüne gelip aracıyla kapıyı gözetlemeye başlayınca işin ciddiyetini fark eden şarkıcı, şahıstan şikayetçi oldu. Bu arada İstanbul Aile Mahkemesi de Tarık D.'nin bir ay süreyle Hadise'ye yaklaşmamasına karar verdi. Başsavcılık ise yaptığı soruşturmayı tamamladı. Hadise, kendisini gözetleyen şahısla uzlaşma teklifini reddedince şüpheli hakkında üç aydan bir yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.