Hadise ve Kaan Yıldırım arasında sular durulmuyor! Hadise'nin son paylaşımı olay yarattı

Uzun zamandır yakışıklı oyuncu Kaan Yıldırım ile aşk yaşayan güzel şarkıcı Hadise'nin sosyal medya üzerinden "Bu hikayeyi en başa yazsak sonumuz değişir mi?" notu ile paylaştığı fotoğraf sosyal medyada olay yarattı.
Hadisenin paylaşımı sonrasında, ilişkilerini gözlerden uzak yaşayan ve yakın zamanda evlenecekleri konuşulan Hadise ve Kaan Yıldırım çiftinin arasına yine kara kedi mi girdi soruları sorulmaya başlandı?
Geçtiğimiz aylarda sosyal medya üzerinden Kaan Yıldırım ile ilişkilerinin sona erdiğine dair açıklama yayınlayan ancak devam eden haftalarda yeniden barışan çiftin, Hadise'nin paylaşımı sonrasında yeniden ayrıldıkları konuşulmaya başlandı.
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