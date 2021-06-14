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Hadise ve Kaan Yıldırım arasında sular durulmuyor! Hadise'nin son paylaşımı olay yarattı - Son Dakika

Hadise ve Kaan Yıldırım arasında sular durulmuyor! Hadise'nin son paylaşımı olay yarattı

14.06.2021 19:42

Birlikte olduklarını açıkladıklarından bu yana magazin dünyasının en çok merak edilen çiftleri arasında yer alan Hadise ve Kaan Yıldırım çiftinin arasında sular durulmuyor. Hadisenin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım akıllara ayrılık ihtimalini getirdi.

Uzun zamandır yakışıklı oyuncu Kaan Yıldırım ile aşk yaşayan güzel şarkıcı Hadise'nin sosyal medya üzerinden "Bu hikayeyi en başa yazsak sonumuz değişir mi?" notu ile paylaştığı fotoğraf sosyal medyada olay yarattı.

ARALARINA YİNE KARA KEDİ Mİ GİRDİ?

Hadisenin paylaşımı sonrasında, ilişkilerini gözlerden uzak yaşayan ve yakın zamanda evlenecekleri konuşulan Hadise ve Kaan Yıldırım çiftinin arasına yine kara kedi mi girdi soruları sorulmaya başlandı?

YİNE Mİ AYRILDILAR?

Geçtiğimiz aylarda sosyal medya üzerinden Kaan Yıldırım ile ilişkilerinin sona erdiğine dair açıklama yayınlayan ancak devam eden haftalarda yeniden barışan çiftin, Hadise'nin paylaşımı sonrasında yeniden ayrıldıkları konuşulmaya başlandı.

Hadise ve Kaan Yıldırım arasında sular durulmuyor! Hadise'nin son paylaşımı olay yarattı

Kaan Yıldırım, Sosyal Medya, Hadise, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Hadise ve Kaan Yıldırım arasında sular durulmuyor! Hadise'nin son paylaşımı olay yarattı - Son Dakika Magazin


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