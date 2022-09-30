HADİSE VE MEHMET DİNÇERLER BOŞANDI - Son Dakika
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HADİSE VE MEHMET DİNÇERLER BOŞANDI

30.09.2022 16:25

ÜNLÜ şarkıcı Hadise ve iş insanı Mehmet Dinçerler tek celsede boşandı.

ÜNLÜ şarkıcı Hadise ve iş insanı Mehmet Dinçerler tek celsede boşandı. Duruşma sonrasında açıklama yapan Hadise Açıkgöz'ün avukatı Hakan Öncel, Bir takım anlaşmazlık oldu tabii bu yüzden süreç biraz uzadı. 2 hafta uzamasının nedeni zaten kamuoyunda tartışıldı. O konuya girmek istemiyoruz. Kimsenin bir talebi olmadan bitirdik dedi.

Mayıs ayında evlenen ünlü çift, 5 aylık evliliklerinin ardından boşanmaya karar verdi. Hadise Açıkgöz, geçtiğimiz günlerde Beykoz Adalet Sarayı'na gelerek boşanmak için dilekçe verdi. Dilekçede, Davalı tarafın bu davranışları, zaman içerisinde psikolojik baskı boyutuna ulaşmıştır. Bu psikolojik baskılar müvekkili oldukça yıpratmış ve sadece kişisel hayatını değil, kamuoyuna yansıdığı üzere sanat hayatını da etkileyecek boyuta varmıştır. Bu nedenle, taraflar arasında karşılıklı olarak uyumsuzluklar kendini göstermiş, ayrı yaşamaya başlamışlar ve evlilikleri fiilen sona ermiştir. Tarafların bundan böyle birlikte yaşamaları mümkün değildir denilmişti.

Beykoz 2. Aile Mahkemesi'nde bugün görülen ilk duruşmaya Hadise ve Mehmet Dinçerler katılmadı. Kararını açıklayan mahkeme Hadise ve Mehmet Dinçerler'i tek celsede boşadı.

KİMSENİN MADDİ MANEVİ BİR TALEBİ YOK

Duruşma sonrasında açıklama yapan Hadise Açıkgöz'ün avukatı Hakan Öncel, Müvekkilim Hadise Açıkgöz tarafından Beykoz 2. Aile Mahkemesine açılan boşanma davasında biraz önce boşanma kararı verildi. İki taraf için de hayırlı olsun. İki tarafında bir birinden maddi manevi bir talebi yok. Zaten o şekilde talepler olsa daha da uzuyor davalar. 2 haftayı geçen bir süreç oldu ama sonuçta neticelendi ve boşanma kararı verildi biraz önce. Biz ayın 14'ünde davayı açmıştık. 2 haftalık uzayan bir süreç oldu ama neticelendi. Önden imzalanan protokol salı günü imzalandı. Bu şekilde duruşma günü alabildik. Protokolde de kimsenin maddi manevi bir talebi yok. Takılar protokolde yok. O konuda spekülasyona girmek istemiyorum. Zaten kamuoyunda yeterince yer aldı. Bir takım anlaşmazlık oldu tabii bu yüzden süreç biraz uzadı. 2 hafta uzamasının nedeni zaten kamuoyunda tartışıldı. O konuya girmek istemiyoruz. Kimsenin bir talebi olmadan bitirdik diye konuştu.

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel HADİSE VE MEHMET DİNÇERLER BOŞANDI - Son Dakika

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