HADİSE VE MEHMET DİNÇERLER'İN BOŞANMA DAVASININ DURUŞMA TARİHİ BELLİ OLDU - Son Dakika
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HADİSE VE MEHMET DİNÇERLER'İN BOŞANMA DAVASININ DURUŞMA TARİHİ BELLİ OLDU

28.09.2022 11:37
HADİSE VE MEHMET DİNÇERLER'İN BOŞANMA DAVASININ DURUŞMA TARİHİ BELLİ OLDU

Ünlü şarkıcı Hadise ile eşi Mehmet Dinçerler'in boşanma davası tarihi belli oldu.

Ünlü şarkıcı Hadise ile eşi Mehmet Dinçerler'in boşanma davası tarihi belli oldu. Duruşma, 30 Eylül cuma günü görülecek.

Hadise Açıkgöz boşanmak için avukatı Hakan Öncel aracılığıyla Beykoz 2. Aile Mahkemesi'ne dava açmıştı. Hadise Açıkgöz ile Mehmet Dinçerler'in 30 Nisan 2022'de evlendikleri belirtilen boşanma dilekçesinde, Mehmet Dinçerler'in evlendikten kısa bir süre sonra, Hadise'nin sanat hayatını kısıtlamaya yönelik  tutum ve davranışlarda bulunmaya başladığı iddia edilmişti. Dilekçede, "Davalı tarafın bu davranışları, zaman içerisinde psikolojik baskı boyutuna ulaşmıştır. Bu psikolojik baskılar müvekkili oldukça yıpratmış ve sadece kişisel hayatını değil, kamuoyuna yansıdığı üzere sanat hayatını da etkileyecek boyuta varmıştır. Bu nedenle, taraflar arasında karşılıklı olarak uyumsuzluklar kendini göstermiş, ayrı yaşamaya başlamışlar ve evlilikleri fiilen sona ermiştir. Tarafların bundan böyle birlikte yaşamaları mümkün değildir" denilmişti. Hadise maddi ve manevi tazminat talebinde bulunmayarak  "Evlilik Birliğinin Sarsılması" başlıklı Medeni Kanun 166. maddesi uyarınca boşanmayı talep etmişti.

TARAFLARA DAVETİYE GÖNDERİLDİMahkeme taraflar tarafından sunulan dilekçelerin değerlendirmesini tamamlayarak 30 Eylül'e duruşma tarihi verdi. Her iki tarafa da davetiye çıkarılmasına karar veren mahkeme,  "sulh için gerekli hazırlığı yapmaları, duruşmaya sadece taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği ve diğer tarafın onun muvafakati olmadan iddia ve savunmasını genişletip değiştirebileceği" açıklaması yapılmasını da kararlaştırdı. Çekişmeli boşanma davasına Hadise ve Mehmet Dinçerler'in gelip gelmeyeceği belirsiz.


- İstanbul
YORUMLAR
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Tek bir isteği vardı, kabul edilmedi! 5 aylık evliliklerini bitirme kararı alan Hadise ve Mehmet Dinçerler, 30 Eylül'de boşanıyor Tek bir isteği vardı, kabul edilmedi! 5 aylık evliliklerini bitirme kararı alan Hadise ve Mehmet Dinçerler, 30 Eylül'de boşanıyor Hadise ile boşanma aşamasında olan Mehmet Dinçerler, Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu ile görüntülendi Hadise ile boşanma aşamasında olan Mehmet Dinçerler, Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu ile görüntülendi
Kaynak: DHA

Mehmet Dinçerler, Hadise, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel HADİSE VE MEHMET DİNÇERLER'İN BOŞANMA DAVASININ DURUŞMA TARİHİ BELLİ OLDU - Son Dakika

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SON DAKİKA: HADİSE VE MEHMET DİNÇERLER'İN BOŞANMA DAVASININ DURUŞMA TARİHİ BELLİ OLDU - Son Dakika
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