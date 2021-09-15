Hadise ve Mehmet Dinçerler yine tatile çıktı! İki gecelik konaklama ücretleri ağızları açık bıraktı

Son günlerde özel hayatıyla gündemden düşmeyen Hadise, oyuncu Kaan Yıldırım ile ayrıldıktan sonra iş insanı Mehmet Dinçerler ile aşk yaşamaya başladı. İlişkisini gözler önünde yaşayan Hadise, sevgilisiyle peş peşe tatile çıkarak romantik anlar yaşamaya başladı.

OTEL İÇİN PARAYA KIYDILAR

Milliyet'te yer alan habere göre, geçtiğimiz temmuz ayının sonunda Meksika Tulum'a giden çiçeği burnunda sevgililer, kısa süre İstanbul'da kaldıktan sonra soluğu Ege'de aldı. Çift, ilk olarak geceliği kişi başı bin 200 euro (12 bin TL) olan bir otelde iki gece konakladı. İkili, daha sonra iş insanının teknesine geçerek, Göcek koylarını dolaştı. Dört günlük kısa tatil yapan ikili, daha sonra İstanbul'a geri döndü.