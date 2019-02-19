Son Dakika Haberleri: Hadise, Yatak Satışlarını Yüzde 400 Artırdı

Hadise, Yatak Satışlarını Yüzde 400 Artırdı

1 saat önce

MANİSA'DA ürettiği mobilyaları Almanya, Avusturya, Hollanda, Belçika, İsveç, Fransa ve İngiltere başta olmak üzere 40 ülkeye ihraç eden ABC Mobilya'nın Hadise ile yaptığı reklam kampanyaları Avrupa'daki yatak satışlarını artırdı.

Hadise, Yatak Satışlarını Yüzde 400 Artırdı, System.String[]
MANİSA'DA ürettiği mobilyaları Almanya, Avusturya, Hollanda, Belçika, İsveç, Fransa ve İngiltere başta olmak üzere 40 ülkeye ihraç eden ABC Mobilya'nın Hadise ile yaptığı reklam kampanyaları Avrupa'daki yatak satışlarını artırdı. Yatak ürünlerini Hollanda, Belçika, Almanya ve Fransa'ya 15 bin metrekarelik bir merkezden dağıtan ve bayi sayısını 380'e çıkaran ABC, satışlarını yüzde 400 oranında artırdı.

İKİNCİ KEZ YAPACAKLAR

Geçen yıl Viyana, Stuttgart ve Paris'te exclusive showroomlar açan ABC Mobilya CEO'su Burhan Gül, Avrupa'nın 50 büyük kentinde 50 exlucive showroom açacaklarını söyledi. Satışlardan memnun kalan firma Hadise ile yapacağı yeni bir reklam kampanyasıyla Avrupa'ya ikinci kez çıkarma yapmaya hazırlanıyor.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 03:45 

Belçika, Hollanda, Almanya, Hadise, Güncel
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