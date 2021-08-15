Uzun süredir ekranlarda yer alan O Ses Türkiye ile alakalı sürpriz bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz hafta Meryem Uzerli ile jüri koltuğu için anlaşmaya varıldığı iddia edilen yarışmada, 10 yıldır jürilik yapan Hadise'nin, yeni sezonda olmayacağı iddiası gündeme bomba gibi düştü.
Hadise bildiğiniz üzere yıllardır Ebru Gündeş ile 'O Ses Türkiye'de aynı jüri koltuğunu paylaşıyordu ancak ünlü şarkıcının jüri koltuğunda olup olmayacağı merak konusu olmuştu. Hadise kararını verdi.
Hürriye'ten İsmail Bayrak'ın haberine göre; Yıllardır "O Ses Türkiye" programının jüri koltuğunda oturan Hadise, yeni sezonda olmayacak. Hadise'nin, Ebru Gündeş'le yaşadığı polemik sonrası yapım şirketinin böyle bir karar aldığı konuşuluyor.
Öte yandan O Ses Türkiye'nin yarışmasının yeni sezon çekimlerinin Kasım ayında başlaması bekleniyor.
Kaynak: Snob Magazin
Son Dakika › Magazin › Hadise, yeni sezonda O Ses Türkiye'de olacak mı? İşte O Ses Türkiye yeni jüri üyeleri - Son Dakika Magazin