Hadise, yeni sezonda O Ses Türkiye'de olacak mı? İşte O Ses Türkiye yeni jüri üyeleri

Mülteci geçişleriyle ilgili iddialar sonrası Erdoğan'dan sınır birliklerine çok net mesaj

Uzun süredir ekranlarda yer alan O Ses Türkiye ile alakalı sürpriz bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz hafta Meryem Uzerli ile jüri koltuğu için anlaşmaya varıldığı iddia edilen yarışmada, 10 yıldır jürilik yapan Hadise'nin, yeni sezonda olmayacağı iddiası gündeme bomba gibi düştü.

YILLARDIR JÜRİ KOLTUĞUNDA

Hadise bildiğiniz üzere yıllardır Ebru Gündeş ile 'O Ses Türkiye'de aynı jüri koltuğunu paylaşıyordu ancak ünlü şarkıcının jüri koltuğunda olup olmayacağı merak konusu olmuştu. Hadise kararını verdi.

YENİ SEZONDA OLMAYACAK İDDİASI

Hürriye'ten İsmail Bayrak'ın haberine göre; Yıllardır "O Ses Türkiye" programının jüri koltuğunda oturan Hadise, yeni sezonda olmayacak. Hadise'nin, Ebru Gündeş'le yaşadığı polemik sonrası yapım şirketinin böyle bir karar aldığı konuşuluyor.

ÇEKİMLER KASIM AYINDA BAŞLIYOR

Öte yandan O Ses Türkiye'nin yarışmasının yeni sezon çekimlerinin Kasım ayında başlaması bekleniyor.